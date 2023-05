Adem Hüyük: "Für manche bin ich ein Türkei-Feind"

Hüyük zog 1989 im Alter von 14 Jahren von Izmir zu seiner Schwester nach Österreich. "Das war damals Schock für mich. Es war alles so anders. Am Sonntag hatte nichts offen", erinnert er sich an die Anfangszeit in seiner neuen Heimat zurück. Der Anschluss fiel ihm schwer, sowohl bei den Österreichern - konnte er damals noch kein Deutsch - als auch bei den Türkischstämmigen.

"Ich war ein Stadtkind. Viele Türken, die hier lebten, hatten ihre Wurzeln in Dörfern. Wir sprachen teilweise nicht mal dasselbe Türkisch. Meines war vielen zu hochgestochen, ich wiederum kannte viele anatolischen Begriffe nicht", erzählt der gebürtige Türke.

Hüyük machte eine Lehre zum Installateur, beschloss jedoch mit 19 Jahren wieder in die Türkei zurückzuziehen. Ein Abenteuer, das nur neun Monate währte. "Es war schwierig, in der Türkei einen Job zu finden. Und irgendwie hatte ich mir doch ein Leben in Österreich aufgebaut", so Hüyük.