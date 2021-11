Ab morgen gibt es verschärfte Corona-Regeln in Wien

Die neue Wiener Verordnung wird am Freitag in Kraft treten. Kern der neuen Maßnahmen sind unter anderem die sogenannte 2Gplus-Regel, die in bestimmten Bereichen kommt, und eine verstärkte Maskenpflicht.

In Wien dürfen künftig etwa Lokale der Nachtgastronomie ab 25 Personen nur mehr besucht werden, wenn geimpfte oder genesene Personen auch ein PCR-Testergebnis vorweisen. 2Gplus gilt dann also auch bei größeren Veranstaltungen im Sport- und Kulturbereich.

Ausnahme in bestimmten Fällen

In Ausnahmefällen kann auch ein Antigentest reichen. Wenn zum Beispiel ein PCR-Test nicht verfügbar war. Auch wenn der Test nicht zeitgerecht ausgewertet wurde, kann ein Schnelltest ausreichen. Eine Ausnahme ist auch wenn innerhalb der vergangenen 40 Tagen eine Covid-Erkrankung überstanden wurde.

Auch die FFP2-Maskenpflicht wird ausgeweitet. In der Gastronomie müssen Gäste wieder zur Maske greifen, wenn sie zum Platz oder auf die Toilette gehen. Für das Personal gilt das generell - auch für die im Handel und bei körpernahen Dienstleistern. Am Arbeitsplatz müssen Arbeitnehmer bzw. Inhaber beim Betreten von geschlossenen Räumen eine FFP2-Maske tragen.

