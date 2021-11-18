Yarından itibaren Viyana'da daha katı korona kuralları uygulanacak

Yeni Viyana Yönetmeliği Cuma günü yürürlüğe girecek. Yeni önlemlerin özü, belirli alanlarda gelen sözde „2GPlus“ kuralı ve artan maske gereksinimini içeriyor.

Viyana'da cuma gününden itibaren, 25 veya daha fazla kişinin bulunduğu gece gastronomisinde, yalnızca aşılı, iyileşmiş ve ayrıca bir PCR testi sonucu olması durumunda ziyarete izin verilecektir. 2Gplus büyük spor ve kültür ve sanat etkinlikleri için de geçerlidir.

Bazı durumlarda istisnalar

İstisnai durumlarda, bir antijen testi yeterli olabilir. Örneğin, bir PCR testi mevcut değilse. Test zamanında değerlendirilmemiş olsa bile hızlı bir test yeterli olabilir. İstisna, son 40 gün içinde bir korona hastalığı atlatılmış kisililer için de geçerlidir.

FFP2 maske gereksinimi de genişletiliyor. Gastronomi sektöründe ziyaretçiler aya kalktıklarında veya tuvalete gittiklerinde tekrar maskelerini takmak zorundalar. Bu, genel olarak personel için geçerlidir - ayrıca perakende için de geçerlidir. İşyerinde çalışanlar veya mal sahipleri kapalı odalara girerken de FFP2 maskesi takmalılardır.