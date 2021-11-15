Aşısızlar için dışarı çıkma yasağı: Bugünden itibaren hangi kurallar geçerli olacak?

Aşı olmayınca eğlence de daha az olacak. Aşısızlara geçerli olan kısıtlamalar bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. Polisler her resmi işlemde aşı durumunu kontrol edecek. Uyulmaması halinde 1.450 Euro’ya kadar cezalar kesilecek.

Hükümet durumun çok ciddi olduğunu ve bu yüzden aşısızlar için sokağa çıkma yasağı haricinde başka bir çıkar yolun olmadığını bildirdi. Başbakan Alexander Schallenberg, sağlık bakanı Wolfgang Mückstein ve içişleri bakanı Karl Nehammer ile birlikte başbakanlık önünde aşısızlar için dışarı çıkma yasağı kararı alındığını ilan etti. 7 günlük insidansın aşırı derecede yükselmesi– aşısızlarda bu 1700 aşılılarda ise 383 – bu kısıtlamaları gerekli kılıyor.

Aşısızları bugün, yani Pazartesi’den itibaren neler bekliyor?

Dışarı çıkma yasağı kimleri kapsıyor?

Geçerli bir aşı sertifikası olmayan veya son 180 gün içinde bir korona enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair belgesi olmayan kişileri kapsıyor. Zaten yerel restoranlara, spor tesislerine ve kuaförlere gitme kısıtlamaları vardı, bu kısıtlamalara şimdi yenileri eklendi. Aşısızlar artık sadece temel ihtiyaçlarını temin edebilmek için alışveriş yapabilecek.

Aşısızlar hangi işlerini halledebilirler?

Süpermarkette günlük alışverişleri yapmak, doktora ve diğer sağlık hizmetlerine gitmek, eczaneye gitmek veya aşı yaptırmaya gitmek hala mümkündür. “Temel dini ihtiyaçları karşılamak” için evden çıkmak, okula veya üniversiteye gitmek de mümkün olacaktır. On iki yaşın altındaki çocuklar kısıtlamalardan muaftır. Daha büyük okul çağındaki çocuklar da “Ninja-Pass” (‚Ninja sertifikası‘) ile, ilk doz aşısını olmuş olanlar ise PCR testi yapılması halinde bu kısıtlamalardan muaf tutulacaktır.

Dışarı çıkma yasağı nasıl denetlenecek?

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, her resmi işlem ve kontroller sırasında 2G kuralına uyulup uyulmamasının denetleneceğini belirtti. Bu demek oluyor ki bugünden itibaren herhangi bir polis müdahalesinde aşı veya iyileşmis belgeleri de kontrol edilecek.

Ayrıca, insanların yakın temas halinde olduğu yerlerde de - örneğin restoranlarda, ticaret alanlarında, toplu taşıma araçlarında - kontroller yapılacaktır. Aşı kartını unutmuş fakat işbirliği yapıp belgeleyenlere ceza kesilmeyecek. Ayrıca, tedbirlerin uygulanmasını denetlemek için özel olarak ilçe başına en az iki polis arabası devriye gezecektir.

Tedbirlere uyulmaması halinde cezalar ne kadar olacak?

Prensip olarak, 12 yaşından büyük her Avusturyalının işbirliği yapma yükümlülüğü vardır. Bu, herkesin işyerinde 2G kanıtını veya 3G kanıtını göstermesi gerektiği anlamına gelir. Bu konuda bir istisna durumunuz varsa, bu istisnayı polise kanıtlandırmanız gerekmektedir. Bunun anlamı şudur: Bugünden itibaren evden yalnızca aşı belgeniz veya cep telefonunuzda olan aşı sertifikanız ile ayrılmalısınız. Aşısız bir kişi yasadışı bir şekilde halka açık alanda yakalanırsa, polis bu kişiyi sağlık kurumuna şikayet edecektir ve kurum cezanın miktarını belirleyecektir. 1.450 Euro'ya kadar para cezası kesilebilmektedir.

Ancak, bir kontrol sırasında 2G kuralını göz ardı ettiğinizi hemen kabul ederseniz, yalnızca 500 Euro'ya kadar para cezası ile karşı karşıya kalırsınız. Sadece isteksiz olan ve örneğin 2G kuralını kabul etmedikleri için yetkililerle işbirliği yapmayanlar 1.450 Euro‘ya kadar para cezasına çarptırılabilir. Kimlik tespitini reddeden herkes, karakola götürülebilir ve kimliği belirlenene kadar gözaltında tutulabilir.

Dükkan ve restoran sahipleri ne gibi cezalar ile karşı karşıya olacak?

2G kuralına uymayan dükkan ve restoran sahipleri 3.600 Euro‘ya kadar para cezasına çarptırılabilir. Başka bir deyişle, 2G kuralına uymayan ve örneğin aşısız müdavimlerine yine de yemek servis etmek isteyen işletme sahipleri için bu özel müşteri hizmeti pahalıya patlayabilir.

Viyanalıları neler bekliyor?

Viyana'da Michael Ludwig (SPÖ) ek önlemler alacağını duyurdu. Henüz hangi gün açıklanacağı belli olmasa da, bu hafta belediye başkanı gece eğlence mekanlarında ve 25 kişiden fazla kişinin katıldığı etkinliklerde geçerli olacak olan 2G+ kuralını tanıtacağını bildirdi. Bu tedbirle birlikte, iyileşen veya aşılananların yalnızca geçerli bir PCR testi sunabilmeleri durumunda bu alanlara girişlerine izin verilecek.

FFP2 maske zorunluluğu:

Alışveriş yerleri

Gastronomi

Yakın beden temaslı hizmetler

işyeri dahil olmak üzere özel olmayan tüm iç mekanlarda

Yukarı Avusturya ve Salzburg'da farklı olan nedir?

Pazartesi gününden itibaren, Salzburg ve Yukarı Avusturya'da insanlar restoranlarda yiyecek ve içeceklerini sadece oturarak tüketebilirler - bu, gece eğlence mekanlarında fiili bir yasak anlamına gelmektedir.

Yukarı Avusturya:

Diskolar, dans mekanları ve fuarlar 5 Aralık'a kadar kapalı.

Yiyecek ve içecekler sadece otururarak tüketilebilir.

Noel standlarında yiyecek ve içecek dağıtımı yasaktır. Ziyaretçiler FFP2 maskesi takmak zorundadır.

En fazla 25 kişi aynı anda bir araya gelebilir

Amatör futbol maçları ancak seyircisiz oynanabilir.

FFP2 maske zorunluluğu:

Noel standları ( ve 2G kuralı)

Müze ve tiyatrolar (ve 2G kuralı)

Salzburg:

Noel standlarında alkol servisi yasaktır. Ziyaretçilerin FFP2 maskesi takma zorunluluğu vardır.

FFP2 maske zorunluluğu:

müşteri teması olan veya iş arkadaşlarına olan mesafe bir metreden az olduğunda tüm çalışanlar için

Yakın beden temaslı hizmetler

Restoranlarda

Konaklama işletmelerinin genel alanlarında

Eğlence ve kültür kurumlarında

Pazarlarda açık havada olsa da

Noel standlarında

Müzeler, kültürel sergi salonları, kütüphaneler ve Noel standları için 2G kuralı geçerlidir.

Başka nerede daha katı kurallar var?

Bu haftadan itibaren, Avusturya genelinde üst seviyelerdeki öğrenciler ve öğretmenler sınıfta da maske takmak zorunda olacaktır. Okul etkinliklerine ve okul harici ortak kurumlarla sunulan öğretimlere izin verilmeyecek.