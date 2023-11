2 Leichen von Geiseln nahe Spital in Gaza gefunden

Israelische Soldaten haben im Gaza-Streifen nahe dem Shifa-Krankenhaus die Leichen von 2 Geiseln gefunden. Es handelt sich um eine 65-jährige Frau und eine 19-jährige Soldatin. Die Hamas behauptet, dass die Soldatin am 9. November bei einem israelischen Luftangriff im Gaza-Streifen getötet wurde.

Die Geiseln wurden am 7. Oktober entführt. Damals griffen Kämpfer der Hamas überraschend Israel an. Sie töteten 1.200 Menschen und verschleppten 240 Menschen in den Gaza-Streifen. Die Hamas-Kämpfer gelten in Israel und und der EU als Terroristen.