16 asylberechtigte Studierende erhielten das Liese Prokop Stipendium

"Das Liese Prokop Stipendium hat mir bei meinem Start in Österreich geholfen"

"Besonders in Zeiten eines enorm hohen Bedarfs an Fachkräften, wie auch an Arbeitskräften im Allgemeinen, ist eine höhere Ausbildung ein Sprungbrett, um die Chancen, die der österreichische Arbeitsmarkt bietet, zu nützen. Die Eigenmotivation und die Entschlossenheit, Angebote aktiv wahrzunehmen, entscheiden am Ende darüber, wie schnell und nachhaltig man am österreichischen Arbeitsmarkt Fuß fasst", sagte Integrationsministerin Susanne Raab bei der Stipendienverleihung.

Im Anschluss an die Ansprache der Bundesministerin erinnerte der Spitzensportler und ehemalige Handballtrainer Gunnar Prokop an seine Frau, die Namensgeberin des Stipendiums, und überreichte gemeinsam mit ÖIF-Direktor Franz Wolf und der Leiterin des Teams ZUSAMMEN:ÖSTERREICH, Fitore Morina, die Diplome an die Studierenden.

Bei der Verleihung anwesend, war ebenfalls die ehemalige Stipendiatin Dora Bertrand, die sich mit motivierenden Worten an die Studierenden wendet: "Das Liese Prokop Stipendium hat mir bei meinem Start in Österreich geholfen und ich konnte dadurch ein wichtiges Netzwerk für meine berufliche Zukunft aufbauen."