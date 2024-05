Von Meeresfrüchten bis Lamm: Welche Speisen zu Champagner passen

Unterschied zu Sekt

Champagner ist ein Schaumwein, der in der französischen Weinbauregion Champagne gekeltert wird. Die Kohlensäure entsteht bei der Gärung in der Flasche. Die Sektproduktion begann in Österreich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hierzulande darf nur ein nach der Champagnermethode verarbeiteter Sekt Etikett-Bezeichnungen wie "Flaschengärung" tragen. "Champagner zeichnet sich im Unterschied zu Sekt durch eine Buttrigkeit und Cremigkeit aus. Das Mundgefühl besticht durch Harmonie."