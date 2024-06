Park-Pop-ups in Wien

Mehr als 1000 Parkanlagen gibt es in Wien. Spätestens dann, wenn das Thermometer die 30 Grad-Marke überschreitet, ist man heilfroh, wenn man eines der begehrten schattigen Platzerln in einem der Wiener Parks ergattert und unter einem Baum chillen kann. Wir haben fünf Sommer-Pop-ups recherchiert, an denen man nicht nur Abkühlung findet, sondern auch kulinarisch bestens versorgt ist. Das sind unsere 5 Tipps für Burger, Pizza, Pommes & Co und coole Drinks in Wiener Parks.

Kvetch Smashed Burgers im Weghuberpark (1070 Wien) Unter einem „Smashed Burger“ versteht man eine spezielle Art von Burger, bei der das Fleischpatty bei der Zubereitung auf dem Grill flachgedrückt – also gesmashed – wird. So entsteht eine kräftige und karamellisierte Kruste, die einen einzigartigen Geschmack verspricht. Wer in dieses Geschmackserlebnis eintauchen möchte – der sollte im Sommer den Weghuberpark im 7. Wiener Gemeindebezirk besuchen. Ideal neben dem 25hours-Hotel gelegen werden dort nämlich von Donnerstag bis Sonntag feinste Smashed Burger von Kvetch kredenzt – einem Pop-up, das von Elior Molcho und seinem Partner Jan Hasler ins Leben gerufen wurde.

Kvetch Burger Lerchenfelder Straße 1-3

1070 Wien



Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag

12.00 bis 15.30 Uhr & 16.30 bis 21.00 Uhr

Pizza Senza Danza im Volksgarten (1010 Wien) Seit Anfang Mai holt der aus diversen TV-Formaten bekannte Koch Alexander Kumptner Bella Italia auf den Heldenplatz. Im Volksgarten hat die Pizzeria Senza Danza ihre Pforten geöffnet – hier trifft das Club Flair des „Voga“ auf neapolitanische Küche. In einem authentischen Holzofen werden 6 verschiedene Pizzen zubereitet – außerdem gibt´s Antipasti und Dolce. Besonders beachtlich ist die Auswahl an Getränken, die neben Weinen (glasweise und in Flaschen) auch Prosecco & Spritz, Cocktails und Digestif & Shots beinhaltet. „Dolce far niente“ in der Wiener Innenstadt.

Pizza Senza Danza Volksgarten

Heldenplatz

1010 Wien



Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 17.00 Uhr; Küche bis 22.00 Uhr pizza-senza-danza.at

Kleinod Stadtgarten (1030 Wien) Kleinod meets l´autentico – oder österreichische Braukultur trifft auf italienische Pizzakunst. Das Kleinod als stadtbekannte Bar ist ein sommerlicher Hotspot im Wiener Stadtpark, an dem man in einem coolen Ambiente authentische neapolitanische Pizza genießen kann. Authentisch deswegen, weil sie aus der Hand der Pizzeria l´autentico stammen. Doch das Kleinod hat mehr zu bieten als Pizza und kühle Drinks – jeden Donnerstag sorgen DJ-Sounds für eine gechillte Sommerstimmung im idyllischen Innenstadtpark. Ein paar Meter vom ehrwürdigen Johann Strauß Denkmal entfernt kann man im neu eröffneten Kleinod-Pavillon gut und gerne die Nacht zum Tag machen.

Kleinod Stadtgarten Johannesgasse 33

1010 Wien



Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 17.00 bis 00.00 Uhr

Donnerstag bis Samstag von 17.00 bis 02.00 Uhr www.kleinod-stadtgarten.wien

Der Garten: Spendalwiese im Prater (1020 Wien) Die Spendalwiese im Prater (gleich ums Eck der Endstation der Straßenbahnlinie 1er) verwandelt sich im Sommer in den „Garten“ – eine gemütliche Sommeroase. Hippe Food-Standln und frisch zubereitete Cocktails laden zum Verweilen ein – vor allem, von 14. Juni bis 14. Juli. Da wird nämlich beim Public Viewing zum gemeinsamen Fußballschauen geladen – und bei packenden Spielen das eine oder andere Bier getrunken. Um sich dieses zu verdienen, kann man sich am nahe gelegenen Beachvolleyballplatz sportlich austoben.

Der Garten Spendalwiese 1

1020 Wien



Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 15.00 bis 22.00 Uhr

Freitag von 14.00 bis 22.00 uhr

Samstag und Sonntag von 12.00 bis Open End



www.der-garten.at

Feuerdorf Prater (1020 Wien) Sommerzeit ist Feuerdorf-Zeit im Prater. Das Konzept ist denkbar einfach: Entweder man mietet sich eine Hütte für mehrere Personen, oder man kommt vorbei und nimmt an einem der urigen Holztische Platz. Auch wenn diese Biergartenatmosphäre versprechen, gibt die Speisekarte weit mehr her: Man hat die Auswahl zwischen Vorspeisen (zu denen auch Sandwiches zählen), Vorspeisen-Klassiker wie Beef Tartar, Burger und natürlich Feuerdorf Grillspezialitäten, die am feurigen OFYR Grill gebrutzelt werden. Hier hat man tatsächlich die Qual der Wahl: BIO Cevapcici vom österreichischen Rind, BBQ-Tapas wie Pimientos, Chilli-Garnelen, gegrillter Oktopus & Kebab-Spieße oder doch mit den klassischen Feuerdorf-Ripperln auf Nummer sicher gehen? Verhungern tut man im Feurdorf-Pop-up jedenfalls nicht. Zum Durstlöschen reicht die Getränkeauswahl von Champagner bis Bier, von Spritzer-Variationen bis hin zu Cocktails und Longdrinks.

Feuerdorf Prater Antifaschismusplatz 2

1020 Wien



Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 12.00 bis 22.00 Uhr

Freitag von 12.00 bis 23.00 Uhr

Samstag von 11.00 bis 23.00 Uhr

Sonntag & Feiertag von 11.00 bis 22.00 Uhr

Küche bis 21.00 Uhr www.feuerdorf.at

Wir wünschen Ihnen einen coolen Sommer mit unseren Pop-up-Tipps!