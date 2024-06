Nach einem Tag im Büro fällt es oft schwer, einfach nach Hause zu gehen. Weshalb dann nicht noch einen Sprung auf einen Sundowner gehen oder sich zum After Work mit Freunden treffen? Wo das in Wien am besten funktioniert:

10 wundervolle Locations für Sundowner & After Work in Wien

von Claudia Hilmbauer

Auersgarden

Nach drei Saisonen "Palais Freiluft" im malerischen Garten des Palais Auersperg kommt es in diesem Jahr zu einem Wechsel. Centimeter Chef Heinz Pollischansky wird ab der diesjährigen Saison für den Außenbereich zuständig sein und diesen als Auersgarden führen. Ab Juni werden 10 bis 20 Gastro-Stände aufgebaut, die von 14.00 bis 22.00 Uhr geöffnet sind, das offizielle Opening findet am 12. Juni statt. Neben dem Plan, den Garten familienfreundlich zu gestalten, ist auch die Fußball-EM ein großes Thema, ein Public Viewing ist geplant. Ob Fußballschauen oder nicht, das Auersgarden lädt so oder so zu einem chillgen AfterWork ein. Nähere Infos und Updates zum Programm: auersgarden.at

© Agnes Preusser Das Auersgarden wird das Nachfolgeprojekt des Palais Freilauft

Aurora Rooftop Bar

Gäste der Aurora Rooftop Bar genießen den Ausblick auf den Sonnenuntergang vom 16. Stockwerk des Hotel Andaz in der Nähe von Schloss Belvedere. Die im Skandi-Stil gestaltete Bar verfügt über einen eigenen Eingang, der die Besuchenden direkt hinauf aufs Dach bringt. Dort erwarten sie warmes, einladendes Ambiente, atemberaubende Ausblicke auf die Stadt und außergewöhnliche Cocktail-Kreationen. Täglich ab 17.00 Uhr geöffnet; freitags sogar schon ab 16.00 Uhr. bar-aurora.at

Dachboden

Der Außenaufzug bringt die Gäste hinauf auf den Dachboden, die Rooftop-Bar im 25hours Hotel beim Museumsquartier. Nachmittags handelt es sich dabei um einen ruhigen Arbeitsplatz mit Wohnzimmer-Feeling. Abends wird er zum Afterwork Hotspot. Beim Blick auf das Parlament und die Museen sowie Richtung Innenstadt schmecken Gin Tonic und Co. und die kleinen Snacks sowieso gleich noch besser. Das Preis-/Leistungsverhältnis der Cocktails ist sehr gut, geöffnet ist der Dachboden täglich ab 15 Uhr. Und für echtes Afterwork-Feeling gibt’s natürlich auch coole Beats. dachbodenwien.at

Thell

In jeder Stadt gibt es eine Ikone des Nachtlebens. Was für die Club-Fans das U4 ist, ist für jene, die Wert auf hervorragende Cocktails und sogar noch besseres Essen legen, das legendäre Motto in der Rüdigergasse, das nun Thell heißt. Stilsicher diniert man im Sommer im dschungelähnlichen Innenhof oder im Gastgarten. Darf man den Geschichten glauben, führte so manches Afterwork hier direkt zur Work am nächsten Morgen …Geöffnet ist täglich ab 18.00 Uhr. thell.restaurant

Kleinod Stadtgarten

Die Pop-Up Bar ist bereits zum wiederholten Mal Gast im Stadtpark. Man versammelt sich hier zu einem der hippsten Events in Sachen Afterwork in Wien. Denn neben DJ-Vibes und Cocktail-Kreationen mit besonderer Gin-Expertise steht in diesem Jahr auch Pizza auf der Karte. Diese liefert niemand Geringerer als die Pizzeria L’Autentico. Kein Wunder also, dass nach Büroschluss in der Innenstadt alle hier ein Plätzchen ergattern möchten .Reservieren lohnt sich daher. Montag bis Samstag ab 17 Uhr. kleinod-stadtgarten.wien

Techno café

Schon seit 1996 ist das Techno café eine fixe Institution im Sommer in Wien. Fans elektronischer Musik versammeln sich zum Essen, Trinken, Feiern, Netzwerken und Abschalten im Volksgarten. Die Atmosphäre ist entspannt, das Ambiente wunderschön. Schließlich trifft man sich hier umgeben von historischen Bauten und fast im Herzen der Stadt. Geöffnet ist nur dienstags, da dann dafür von 18.00 bis 04.00 Uhr. dastechnocafe.at

Mooons Vienna

Das nagelneue Boutique-Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs punktet mit einer wunderschönen Rooftop Bar am Rande des Sonnwendviertels. Der Blick fällt auf die Wiener Innenstadt, auf den Stephansdom und wer ganz genau hinschaut, der erkennt in der Ferne sogar die Donauinsel. Auf der Cocktailkarte punkten neu gedachte Klassiker, etwa „Sex with the Peach“ oder der „7x Zwerge Cocktails“ ebenso wie spritzige Sommerdrinks. Freuen darf man sich aber auch auf fruchtig-frische Virgin Cocktails. Ab Juni bei gutem Wetter täglich ab 16.30 Uhr geöffnet. mooons.com

Ufertaverne

Wenn die Sonne langsam untergeht und das Wasser der Alten Donau in ihr goldenes Licht taucht, gibt es keinen besseren Ort, als möglichst nah dran an diesem Spektakel. Stimmungsvolles Ambiente, dazu eine Karte, die auch eine anständige Auswahl veganer Köstlichkeiten bereit hält und dazu die Tatsache, dass man direkt am Wasser essen kann, machen die Ufertaverne zu einem wunderbaren Ort für den Sundowner. Geöffnet täglich ab 09.30 Uhr. ufertaverne.at

Lamée

Wahrscheinlich gibt es keinen zentraleren Ort für den urbanen Sundowner als diesen. Fast in Greifweite scheint nämlich der Stephansdom – von der Dachterrasse des Hotel Lamée kann man ihm zuprosten. Unten wuselt die Stadt, oben genießt man Ruhe, fantastische Cocktails und farbenfrohes, relaxtes Ambiente im 9. Stock. Top: hausgemachte Limonaden, vegane Bio-Weine vom eigenen Bioweingut Lenikus und tropical Vibes! Nach einer Winterpause ist ein "fresh start" geplant; nähere Infos: lameerooftop.com

Madai Aperitivo Beisl

Im Madai Aperitivo Beisl hat man sich den verschiedenen Amari (Kräuterbitter) verschrieben - von Averna bis Zucca. Im Lokal im Zweiten hat man sich aber nicht nur einer exquisiten Getränkeauswahl, sondern auch dem Dinnersnacking verschrieben. Dolce far´ niente heißt es in der Großen Sperlgasse von Dienstag bis Freitag ab 11.00 Uhr. www.madai.at

Wir wünschen Ihnen einen ein cooles After-Work mit unseren Tipps!