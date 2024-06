Packliste für die Radtour

Gegenstände, die man potenziell öfter benötigt, etwa das Handy, die Sonnencreme und die Wasserflasche sollten extra aufbewahrt werden. Und am besten so, dass man nicht erst stehen bleiben muss, um an sie zu gelangen. Verpacken Sie Lebensmittel, Kosmetikprodukte und Kleidung innerhalb der Taschen nochmals in eigene Plastiksackerl oder sogenannte „Packing Cubes“. Denn sollte ein Missgeschick in den Taschen passieren und beispielsweise Shampoo auslaufen, ist wenigstens nicht alles auf einmal eingesaut. Was erst am Ende einer Tagesetappe benötigt wird, kommt ganz unten in die Taschen, darauf schlichtet man alles andere, ansteigend der Häufigkeit seiner Verwendung. Achten Sie beim Kauf von Pack- und Satteltaschen unbedingt darauf, hochwertige Produkte zu erstehen, die den Verkehrsvorschriften entsprechen!