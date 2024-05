Dürfen wir vorstellen? Der Riese Samson ist ein Prachtkerl par excellence. Mit seinem langen Haupthaar, seinem Vollbart, seinen braunen Augen und dichten Augenbrauen und seiner stattlichen Größe von fünf Metern, sorgt er auf jeden Fall für Aufmerksamkeit. Seine blau-rote Schärpe, sein goldener Helm, seine Lanze und sein Schwert sind Accessoires, die auf jeden Fall Eindruck schinden. Die Füße stecken in Trachtenschuhen, damit er auch gut Wiener Walzer tanzen kann, seine Wadeln sind in Stutzen aus Wolle gepackt.

Samson als Figur des Bauernherbstes im Salzburger Lungau

Die historischen Wurzeln des Brauchtums im Salzburger Lungau gehen ins 18. Jahrhundert zurück, als bei barocken Kirchenprozessionen solche Riesenfiguren mitgetragen wurden. Die junge Truppe der Samsonsgruppe in Unterberg sorgte dafür, dass das Brauchtum weiterhin lebendig bleibt. Während der Zeit vom Almsommer bis zum Bauernherbst (Ende Mai bis September) rückt die Samsongruppe mehrmals aus – etwa zu Fronleichnam.

Hauptperson ist der Träger und sein ledernes Geschirr, welches die Schultern gut polstert – dieses muss gut angelegt und festgezurrt werden. Dann hieven vier Männer, sogenannte Aufheber , den Samson von der Waagrechten in die Senkrechte, der Träger schlupft dann von unten in die Figur hinein. Unter dem Rock werden die Lederriemen gut festgeschnallt, damit der Samsonträger nicht aus der Figur kippen kann.

Beim Umzug marschieren Ministranten, Feuerwehr, Trachtenfrauen, die Landjugend und die Musikkapelle voran – dann folgt das Kommando zum Walzertanzen . Beim „Almrausch-Walzer“ klatschen alle Beteiligten im Dreivierteltakt , pro Umzug wird bis zu zehn Mal zwischen Links- und Rechtswalzer gewechselt. Im Walzertakt klimpert auch der Schlüsselbund an Rosls Kittelschürze.

Begeistertes Publikum bei der Brauchtumsveranstaltung

Nach jedem Tanz küssen sich die beiden Zwergerl Rosl und Toni, wobei sich Letzterer so freut, dass er vor Freude hopst und so auch das Publikum zum Lachen bringt. Wenn der Samson dann auch noch salutiert, ist sein Werk vollbracht und das Publikum hellauf begeistert, dass er seine Sache so gut gemacht hat. Der Träger schlüpft aus der Figur und strahlt über das ganze Gesicht – denn schließlich kommt aus der ganzen Samson-Truppe Applaus.