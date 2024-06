Die glasklaren Kärntner Seen glänzen in aktuellen Wasserqualitätsstudien mit Bestnoten und gehören zu den saubersten Europas. Das sind die besten Bade- und Wassersportmöglichkeiten im südlichsten Bundesland.

Wasserabenteuer am glaskalren Faaker See

Kärntner Seen: Badeparadies mit Bestnoten in Wasserqualität

Die Seen im sonnenverwöhnten Kärnten haben in aktuellen Wasserqualitätsstudien der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) hervorragende Bewertungen erhalten und zählen zu den saubersten in Europa. Besonders der Millstätter See, der Wörthersee und der Weißensee überzeugen durch glasklares Wasser und angenehme Temperaturen im Sommer, die oft zum Baden einladen. Die hohe Wasserqualität macht die Seen nicht nur für Badegäste, sondern auch für Wassersportler attraktiv.

Vielfältige Seenlandschaft

Kärnten bietet mit über 1.200 stehenden Gewässern eine vielfältige Seenlandschaft. Die beliebtesten Badeseen sind der Wörthersee, der Ossiacher See, der Millstätter See und der Faaker See. Diese Seen sind nicht nur für ihre Sauberkeit bekannt, sondern auch für ihre willkommenen Wassertemperaturen, die im Sommer bis zu 28 Grad erreichen können. Besonders der Pressegger See wird aufgrund seiner hohen Temperaturen liebevoll als "Badewanne des Gailtals" bezeichnet.

Die Kärntner Seen sind ideal für verschiedene Aktivitäten wie Schwimmen, Segeln, Surfen und Tauchen. Die Regionen rund um die Seen bieten auch zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren. Hier ein Überblick über die abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten.

Wörthersee: Das ist die perfekte Welle

Der Wörthersee ist ein beliebter Hotspot für aktive Surfer und Stand-Up-Paddler – für ganz mutige Wasserratten ist auch Wakeboarden möglich. Das fast kitischig anmutende türkisfarbene Wasser lädt aber nicht nur zum Wassersport ein, sondern auch dazu, einen ausgedehnten Sonnenuntergang zu genießen. Am rund 16 Kilometer langen Ufer kann in hippen Strandbars gechillt und ein perfekter Sommerabend verbracht werden.



© Wörthersee Tourismus/ Franz Gerdl Der Wörthersee: Ein türkisblaues Paradies für Wassersportler

Mystisches Ambiente am Millstätter See

Vom Mirnock hat man eine einzigartige Aussicht über den Millstätter See, der von vielen geheimnisvollen und sagenumwobenen Orten umgeben ist. Diese reichen von den einsamen Buchten im Süden, die nur mit dem Ruderboot erreichbar sind, bis hin zu historischen Stätten wie dem Stift Millstatt und alten Villen rund um den See.



© Tourismusverband Bad Kleinkirchheim Mystische Momente am Millstätter See

Natur pur am Weissensee

Der Weißensee liegt auf über 930 Metern Seehöhe in einem 7.640 Hektar großen Naturpark und bietet glasklares Wasser bis zu 22 Grad, ideal zum Schwimmen und Tauchen. Fjordähnliche Landschaften laden zum Wandern und Mountainbiken ein. Zwei Drittel des Ufers sind unverbaut und streng geschützt, was den See zum idealen Ort für sanften und nachhaltigen Tourismus macht.



© Österreich Werbung/ Lukas Nagler Naturparadies mit glasklarem Wasser: Der Weissensee

Der Ossiacher See: Ein Segelparadies

Der Ossiacher See, der drittgrößte See Kärntens, ist dank der verlässlichen Brise am Nachmittag ideal zum Segeln und Windsurfen. Er bietet vielfältige Aktivitäten für Familien und Aktive, wie Bird Watching im Bleistätter Moor, Musikkonzerte im Stift Ossiach und Besuche bei Affen und Adlern auf der Burg Landskron, während man vom Ufer aus das bunte Treiben am Wasser genießen kann.



© Österreich Werbung/ Michael Stabentheiner Blick auf den malerischen Ossiacher See

Inselabenteuer am Faaker See

Der Faaker See beeindruckt mit türkisfarbenem Wasser und einer 8,4 Hektar großen Insel, die den See in zwei Becken teilt und das einzige Inselhotel Österreichs beherbergt. Die Insel ist nur über den Wasserweg erreichbar, idealerweise mit einem Kanu oder Stand-Up Paddle Board, wobei man malerische Aussichten auf den Mittagskogel und die Karawanken genießt.



© Österreich Werbung/ Michael Stabentheiner Kanu-Abenteuer am Faaker See

Bademanteltempo am Klopainer See

Man kann in der Hängematte über dem Wasser baumeln, am Badesteg Sonne tanken oder zwischen Palmen und Schilf saunieren. Zwischendurch laden leichte Wanderungen oder grenzüberschreitende Radtouren zur Bewegung ein, während der Wellnessurlaub sogar im Bademanteltempo genossen wird.



© Tourismusregion Klopainer See Südkärnten GmbH/ Martin Hofmann Badespaß am Klopainer See

Familienspaß am Pressegger See

Der Pressegger See, auch bekannt als die "Badewanne des Gailtals", ist ein kleiner, aber beliebter Badesee in Kärnten, der im Sommer Wassertemperaturen von bis zu 28 Grad erreicht und von einer beeindruckenden Bergwelt umgeben ist. Er bietet glasklares Wasser, zahlreiche Wassersportmöglichkeiten und ist eine Idylle für Familien und Naturliebhaber​.

© Information Gert Naturparadies Pressegger See

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer an den Kärtner Seen!