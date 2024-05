Fertige Picknick-Körbe zum Abholen: Renaissance des Outdoorklassikers

Als es draußen allmählich etwas wärmer wurde und Gastro-Öffnungen noch nicht in Sicht waren, erlebte das traditionelle Picknick einen Aufschwung. Der Trend scheint zu bleiben, immer mehr Restaurants und landwirtschaftliche Produzenten bieten fertige Picknick-Körbe zum Abholen an. Doch woher kommt das Wort Picknick? Wo gibt es die besten Picknickkörbe in Wien? Und welche Orte eignen sich besonders gut für ein gemütliches Beisammensein mit Karodecke, Korb und Köstlichkeiten?

Geschichte der Kleinigkeiten

Gemeinsam im Freien zu essen, ist nichts Neues. Schon in der Antike hielten die Griechen das sogenannte Eranos, die Römer ihr Prandium. In der Bibel findet die Geschichte der wunderbaren Brotvermehrung draußen statt, im Mittelalter blieb Reisenden oft nichts anderes übrig, als unterwegs im Freien zu essen. Im Barock entdeckte der Adel das, was wir als "Picknick" kennen, für sich. Einen eigenen Begriff gab es dafür lange nicht. Sowohl die Briten als auch die Franzosen beanspruchen die Erfindung des Wortes für sich. Als eine sehr wahrscheinliche Erklärung gilt, dass sich das Wort aus den französischen Wörtern für „aufpicken“ („piquer“) und "Kleinigkeit" („nique“) zusammensetzt. Es taucht im 17. Jahrhundert zum ersten Mal in einem Buch auf. In den letzten Jahren kam diese Art der Zusammenkünfte ein wenig aus der Mode, erlebt aber jetzt dank des wärmeren Wetters und seiner Unkompliziertheit erhöhte Nachfrage. Zahlreiche Gastronomen und Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte haben darauf reagiert und bieten fix fertige Picknickkörbe zum Abholen und Mitnehmen an.



Picknick zum Mitnehmen – die Tipps aus der Redaktion:

La Crêperie Mondscheinpicknick, Wien 21

Besonders romantisch wird es bei diesem Picknick. Denn zum Picknickkorb gibt's ein Tretboot, Ruderboot oder Elektroboot dazu. Die Ausstattung des Korbes variiert nach Art des gewählten Pakets. In der Basisvariante sind etwa Camembert, Paprika, Prosecco, Baguette, Schinken, Obst und Oliven enthalten (um 55 Euro im Ruder- oder Tretboot), in der Royal-Variante (um 130 Euro mit Boot nach Wahl) sind Champagner, Hors d'euvre Platte für zwei Personen, Raostbeef und Shrimps mit an Bord. Auf Wunsch ist der Picknickkorb auch vegetarisch erhältlich.



La Crêperie

An der Oberen Alten Donau 6

1210 Wien



Reservierung unter: 01/270 31 00



Das Boot steht in den Sommermonaten von 17 bis 19:30 Uhr oder von 20 bis 22:30 Uhr für 2 Personen zur Verfügung.

© www.lacreperie.at

Hidden Kitchen, Wien 1 & Wien 3

Picknick-Korb, Take-away Besteck und Becher, selbst Picknickdecken – bei der Hidden Kitchen erhält man zum Picknick für zwei Personen auch gleich passendes Equipment mit dazu. Der Korb ist gefüllt mit zwei aktuellen Salaten aus der Tageskarte, zwei Quiches, zwei Hauptspeisen, zwei Desserts, Apfel Cider oder Prosecco Piccolo und Limonade. Am besten, man bestellt schon frühzeitig vor. Tipp: die Filiale im 3. Bezirk ist gleich um die Ecke vom Stadtpark – der ideale Ort für ein Citypicknick! Ab € 70,- exkl. € 41,- Pfand für 2 Personen.



Hidden Kitchen

Fäbergasse 3

1010 Wien



Invalidenstr. 19

1030 Wien

Manamanerei, 1170 Wien

Die Manamanerei ist zweifelsohne ein Ort zum Verweilen. Am Rande des Schwarzenbergparks gelegen, ist sie ein Kleinod im Grünen, und dann doch wieder in der Stadt. Der Schwarzenbergpark wurde im 18. Jahrhundert vom Feldmarschall Franz Moritz Graf von Lacy errichtet und zählte zu Europas größten Lust- und Landschaftsgärten. Seit 1958 ist der Park im Besitz der Stadt Wien und als Naherholungsgebiet für viele Wiener und Wienerinnen ein unschätzbares grünes Juwel.



Die angebotenen Picknickkörbe gibt es mit orientlaischen Köstlichkeiten (Hummus, Mirza, Feta, Manabrote) und Wiener Schmankerln (Beinschinken, Gauda, Gebäck). Preislich gibt es keinen Unterschied, beide Varianten liegen bei € 40,- für zwei Personen.



Picknickkörbe in der Manameierei

Exelbergstraße 32

1170 Wien



Abholung:

Reservierung unter info@manameierei.com oder +43 1 4805172

Mittwoch bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr



Picknickkorb von Pedalones, 1190 Wien Von der Buschenschank Wagnerei (Wilburggasse 48, 1190 Wien) ausgehend bietet die Weinmarke Pedalones etwas ganz Besonderes an: die Zutaten für ein Picknick im Weingarten. Es gibt Picknick-Pakete in drei verschiedenen Größen und Preiskategorien (€ 65,-/ €85,- / € 100,-), wobei eine oder zwei Flaschen Wein und Mineralwasser inkludiert sind. Ebenfalls immer mit dabei ist eine Käseplatte, Liptauer und Gebäck. Und da das Picknick in den Weingärten stattfinden soll, werden eine Picknickdecke, Kühltasche und Gläser werden gegen eine Kaution leihweise zur Verfügung gestellt.



Reservierung ist online möglich: https://pedalones.com/wein/pedalones-picknick-im-weingarten/



Pedalones Buschenschank Wagnerei

Wilburggasse 48

1190 Wien