Der Weißensee ist der schönste Natureislaufplatz Österreichs

Nummer eins in Sachen Eislaufen in Kärnten ist der Weißensee, mit sechseinhalb Quadratkilometer die größte beständig zufrierende und präparierte Natureisfläche Europas. Legendär: Die alternative holländische 11-Städte-Tour, die jedes Jahr (Covid-19-bedingt wieder im Jahr 2022) an die 5.000 Holländer nach Kärnten zieht. Da die niederländischen Grachten nicht mehr zufrieren, tragen sie hier ihre Marathon-Wettbewerbe aus.

Damit die Voraussetzungen passen, ist der Eismeister Norbert Jank mit seinem Team im Einsatz. Seine Arbeit beginnt, sobald sich auf dem See eine Eisschicht bildet. In den Plan mit den Seeabschnitten zeichnet er die Fläche ein, die über Nacht zugefroren ist, und schreibt das Datum dazu. Wenn der Wetterbericht Schneefall ansagt, prüft er, wo der Schnee geräumt werden muss. Wenn das Eis noch dünn ist (acht Zentimeter), beginnt er, mit den leichten Quads mit Spezialpflügen den Schnee zu räumen. Mit Fichtenzweigen markiert er die Stellen, auf denen er fahren kann, ohne einzubrechen.

„Zu Kathrein friert der See zu“, sagt Jank, das sei eine alte Bauernweisheit, die sich jedes Jahr aufs Neue bestätige. Um den 25. November (Kathrein) beginnt sich auf dem kleinen Westteil des Weißensees eine dünne Eisschicht zu bilden. Von Mitte Dezember bis Anfang März tummeln sich auf der bis zu fünfzig Zentimeter dicken Eisdecke Eissportler, Pferdeschlitten und Winterwanderer. Auf einer freigeschaufelten Fläche spielen Kinder Eishockey, auf der anderen schießt eine fröhliche Gruppe Eisstöcke ins Zielfeld Richtung Daube. Eismeister Norbert Jank sorgt mit seinem Team für die Pflege der Eishockeyplätze, die Vierhundert-Meter-Rundbahn für Eisschnellläufer und die Eisstockbahnen. Besonders märchenhaft ist es, wenn kein Schnee liegt, der See wie eine Glasplatte zugefroren ist und sich die Berge in ihm spiegeln, auf den langen Kufen über das Glatteis zu schweben. Für Spiegeleis, auch Kerneis genannt, braucht es Trinkwasserqualität. Wenn das zufriert, kann man drei bis vier Meter in die Tiefe schauen. Wegen der Sonneneinstrahlung wird das Eis allerdings von Tag zu Tag matter.