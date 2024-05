Artenvielfalt erhalten - weil sie so wichtig für uns ist!

Am 22. Mai findet der Tag zur Erhaltung der Artenvielfalt bzw. der Internationale Tag der Biodiversität statt. Dieser Welttag soll uns daran erinnern, wie wichtig der Schutz von Arten, genetischer Vielfalt und der Erhalt von Lebensräumen ist.

Dieses Datum wurde gewählt, weil am 22. Mai 1992 das UN-Übereinkommen über Bio-Diversität beschlossen wurde. Mit über 190 Vertragsstaaten ist dieses Übereinkommen eines der erfolgreichsten Abkommen der Vereinten Nationen. Der Internationale Tag der Biodiversität wurde erstmalig 2001 abgehalten. „Building a shared future for all life” ist das Motto der heurigen Biodiversitätstages.

Die Woche der Artenvielfalt

Bereits 1999 rief das Magazin GEO zum Tag der Artenvielfalt auf. Innerhalb von 24 Stunden sollten möglichst viele verschiedene Arten in der Natur gefunden werden. Heute gibt es rund um den Tag der Artenvielfalt zahlreiche Veranstaltungen. Vom 19. – 29. Mai können Sie österreichweit an zahlreichen Naturveranstaltungen teilnehmen. Vom Vogelstimmen erkennen bis zum Besuch der Fischotter reicht das Angebot.

Warum die Artenvielfalt so wichtig für uns ist, dass ihr nicht nur ein Welttag sondern eine ganze Woche gewidmet wird, haben wir für Sie recherchiert.