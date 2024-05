Bienen – unsere Lebensmittel-Lieferanten: kennenlernen & schützen

Doch das ist nur ein kleiner Teil der Produkte, die wir unseren Bienen verdanken. Für die Vielfalt an Obst, Gemüse, Kräutern und Wildblumen sorgen sie schon bei der Materialbeschaffung für ihre Produktion. Unermüdlich fliegen sie von einer Blüte zur nächsten, sammeln Nektar. Dabei bleiben Blütenpollen an ihren pelzigen Füßchen hängen. Die tragen sie zur nächsten Pflanze und bestäuben sie dadurch. Die Voraussetzung dafür, dass aus einer Blüte dann tatsächlich eine Marille, Kirsche, Himbeere, Tomate … wird.

Fleißig fliegt die Biene von einer Pfirsichblüte zur nächsten. Bei jeder Blüte bleiben ein paar Pollen an ihren Beinchen hängen. So bringt sie diese von einer Pfirsichblüte zur nächsten und bestäubt sie dadurch. Nur aus einer bestäubten Blüte wird ein köstlicher Pfirsich.

Die kleinen Hautflügler leben gemeinsam in einem Staat zusammen . In der Natur bauen sie sich ihren Bienenstock selbst aus Wachswaben. Je nach Rang haben Honigbienen unterschiedliche Lebenserwartungen:

ImkerInnen – die BienenflüstererInnen

Vor ein paar Jahren habe ich bei einem Imker eine Führung gemacht. Der schon etwas betagtere Mann war besorgt, dass sein Handwerk bald aussterben wird. Weniger Bienen, Varroamilben, immer weniger Nahrung machten den Imker-Job nicht mehr besonders attraktiv. Mittlerweile haben die Bienen die verdiente Aufmerksamkeit in den Medien bekommen und das Interesse an der Imkerei nimmt merklich zu. Immer mehr kleine Hobby-Imker vertreiben ihren regionalen Honig von höchster Qualität.

Dabei ist Imkern gar nicht so einfach und etwas Zeit braucht man schon dafür. Ein Grund, warum wir noch keine eigenen Bienenstöcke haben. Wir hatten allerdings in den letzten Jahren Peter vom Ögreissler Platz für seine Bienen in unserem Garten zur Verfügung gestellt. So konnten wir die Bienen beobachten, bekamen Einblick in das Leben des Bienenvolkes und sogar unseren eigenen Honig. Um die Betreuung des Bienenvolkes hat sich Peter selbst gekümmert.