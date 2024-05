200 Jahre Beethovens Neunte: Die Europa-Hymne wurde in Wien uraufgeführt

Es herrscht im Prinzip ja auch sonst in den Konzertsälen kein Mangel an dem beliebten Werk: Beethovens Neunte ist ein Hit der klassischen Musik, der verlässlich viel Publikum anzieht und Begeisterung auslöst. Zum 200-Jahr-Jubiläum wird es aber noch mal feierlicher: Bereits am Samstagnachmittag spielten die Wiener Philharmoniker im Musikverein das erste ihrer dem Jubiläum gewidmeten Konzerte. Stardirigent Riccardo Muti steht auch am Jahrestag selbst, dem 7. Mai, am Pult. Stars wie die Mezzosopranistin Marianne Crebassa oder Bass Günther Groissböck singen – auch im TV.

Die Philharmoniker holten mit dem Theatermuseum und der Staatsbibliothek zu Berlin auch die größte je in Österreich gezeigte Auswahl an Blättern der handschriftlichen Partitur nach Wien (bis 1. Juli, Theatermuseum).

Und in Wuppertal wird die Uraufführung rekonstruiert: Das Orchester Wiener Akademie unter Martin Haselböck lässt das Uraufführungsprogramm am 7. und 8. Mai in originaler Besetzung und Aufstellung sowie in der von Beethoven konzipierten Programmkonstellation erklingen.