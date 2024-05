TV-Konzert-Event: Mit Beethovens Superkraft quer durch Europa

Der ORF begnügt sich zum 200. Geburtstag der 9. Symphonie Beethovens nicht mit der Konzertübertragung aus dem Wiener Konzerthaus bzw. der Beteiligung an dem länderübergreifenden Arte-Projekt (siehe oben). Am 7. Mai wird zur Einstimmung auf die live zeitversetzte Übertragung der kompletten Symphonie auf ORF III die Kurzdoku „Beethovens Neunte – Der Countdown läuft“ (20 Uhr) gezeigt. Zudem steht eine zweite hochkarätige Aufführung der „Neunten“ durch die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Riccardo Muti aus dem Wiener Musikverein auf dem Programm. Diese ist am 7. Mai auf Ö1 (19.30 Uhr) zu hören und am 9. Mai, dem Europatag, um 22.20 Uhr auf ORF 2 zu sehen.

Außerdem zeigt ORF 2 am 9. Mai (21.15 Uhr) die neue Dokumentation „Beethovens Neunte und das Kärntnertortheater – Ein musikalischer Krimi“ rund um die Entstehung und Uraufführung des ewigen Klassikhits. In einer detektivischen Reise werden die historischen Pläne und Dokumente des Theaters von 1708 gesucht, um es digital wieder aufzubauen (auch heute, 8.35 Uhr im WDR).

Am 5. Mai um 22.45 Uhr zeigt Arte „Beethovens Neun – Ode an die Menschlichkeit“. Filmemacher Larry Weinstein stellt sich darin die Frage, was die Menschheit in den zweihundert Jahren seither erreicht hat.

Ein Tipp aus der ORF-Mediathek (noch bis heute Abend verfügbar), weil bereits auf ORFIII gesendet: „Beethoven: Die Zehnte – Wie hätte es weitergehen können?“ Der Film von Hannes M. Schalle gibt Einblicke in ein spannendes Projekt, das anlässlich des 250. Geburtstages van Beethovens im Jahr 2020 initiiert wurde. Aus den 40 Skizzen, die der Komponist zu seiner 10. hinterließ, wurde mithilfe von KI eine vollständige 10. Symphonie

Wer von der „Neunten“ gar nicht genug bekommen kann, wird von der ARD am Jubiläumstag, dem 7. Mai, ab 0.00 Uhr mit einer Aufnahme aus Tokio versorgt. Mariss Jansons und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks führten das Werk – neben den anderen acht Beethoven-Symphonien – in der legendären Suntory Hall auf. tem