Wohnaccessoires aus historischen Fliesen

Die Wohnaccessoires sind in zwei Wiener Geschäften zu finden: die Tische im „Pop Shop“ in der Stiegengasse 16 in Mariahilf, die gesamte Produktlinie gibt es bei „The Viennese Guy“ in der Wiedner Hauptstraße 113 in Margareten. An diesem Wochenende (19. und 20.Oktober 2019) zeigt das „House of Q“ erstmals seine Designstücke bei der Kreativmesse Wien, MGC Messe, Leopold-Böhm-Straße 8, 1030 Wien. Am 14. und 15. Dezember 2019 ist Querton beim Designmarkt Edelstoff in der Marxhalle vertreten.