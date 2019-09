Der neue Alpenchic

Wer jetzt an Hirschgeweihe, geschnitzte Herzerln und baumelnde Kuhglocken als zusätzliches Highlight in der Hoteleinrichtung denkt, irrt. Die Deko wird auf ein Minimum reduziert. Thurner dazu: „Früher hat die Bauherrin Unmengen in die Deko des Hotels investiert. Heute lässt man den Raum für sich sprechen.“