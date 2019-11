Rezepte für Retailflächen

„Fashion wird weniger, Gastronomie mehr“, fasst Richter zusammen. Den Kunden müsse Unterhaltung geboten werden, Freizeitangebote wie Sport und Fitness runden das Angebot ab. In Einkaufszentren werden vermehrt Gesundheitsdienstleistungen angeboten. Die Geschäfte profitieren dabei von der längeren Verweildauer der Kunden. Händler werden sich auch überlegen müssen, wie sie jenen Teil der Verkaufsfläche bespielen, der wegen sinkender Umsätze nicht mehr gebraucht wird. Ein Teil der Händler reduziert die Verkaufsfläche, oder zieht Standorte zusammen, nur noch im Diskontbereich wird expandiert.

Internationale Retailer zieht es nach Wien

Die Folge dieser Entwicklung: Die Anzahl der Verkaufsflächen geht seit fünf Jahren jährlich um rund zwei Prozent zurück. Davon ausgenommen ist der Lebensmittelhandel. Auch Vermieter von Retailflächen sind von der Entwicklung betroffen. Sie verdienen schließlich an den Mieteinnahmen. Es gibt aber auch positive Signale am Retailimmobilienmarkt. Internationale Retailer zeigen zunehmend Interesse an Österreich als Standort, vor allem an Wien. Mehr als 20 Handelsketten kamen in den vergangenen zwei Jahren neu nach Österreich. Dieser Trend hält auch heuer an.