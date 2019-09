Seestadt Aspern: So funktioniert die gemanagte Einkaufsstraße

Das Geschäft von SES ( Spar European Shopping) sind eigentlich die großen Einkaufstempel wie Gerngross auf der Mariahilferstraße oder Q19 in Wien-Döbling. Doch vor vier Jahren hat die Tochterfirma des Handelskonzerns Spar das Betätigungsfeld erweitert: auf die Straße nämlich.

In der Maria-Tusch-Straße in der Seestadt Aspern in Wien-Donaustadt managt SES 14 Geschäfte – von Ketten wie Libro und Bipa bis hin zu Start-ups wie das Fahrradgeschäft United in Cycling. Nun kommen noch einmal 14 Shops mit 3.500 Quadratmeter Fläche im Seeparkquartier dazu. Das Viertel befindet sich im Bau.