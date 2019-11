Im winterlichen Garten Farbe zeigen

Wenn die Bäume und Sträucher das Laub verlieren, kehrt für lange Monate Eintönigkeit in Gärten ein. Von der Farbenpracht des Sommers keine Spur – die meisten Gärten präsentieren sich in Graustufen. „Doch eigentlich haben gerade in den Wintermonaten leuchtende Farbtupfer im Garten einen größeren und vor allem aufmunternden Effekt“, sagt Philipp Wolf, der bei Claudia Wolf Gartendesign in Wien für Gartenplanung und -gestaltung zuständig ist. „Bei der Gartengestaltung wird der Winteraspekt oft vernachlässigt – dass Gärten in dieser Zeit ebenso farblich zur Geltung kommen können, ist vielen nicht bewusst.“

Farbige Gehölze