Raritäten für das Beet

Die traubengroßen Früchte können bis in den Herbst hinein geerntet werden. Helmbohnen blühen violett, auch die Hülsen(5 bis 10 Zentimeter lang) haben diesen Farbton – und behalten ihn, wenn man sie kurz mit kochendem Wasser mit etwas Zitronensaft übergießt. Die Bohne wächst in wenigen Wochen bis zu vier Meter in die Höhe.

Helmbohnen