Carola Bestetti: "Gutes Design braucht gute Kommunikation"

KURIER: Herzliche Gratulation zum 50. Firmenjubiläum von Living Divani. Wie wird das gefeiert?

Carola Bestetti: Vielen Dank. Die Feier hat im April begonnen am Salone del Mobile. Dort haben wir auch die 30-jährige Zusammenarbeit mit Piero Lissoni zelebriert. Jetzt feiern wir weiter mit Events rund um den Globus.

Sie haben die Firma von Ihren Eltern übernommen. Wollten Sie nie etwas anderes machen?

Als ich jung war, wollte ich Anwältin werden. Können Sie sich das vorstellen? Ich nicht (lacht). Als ich aufgewachsen bin, habe ich mehr in der Firma gelebt als in unserem Haus. Ich glaube Living Divani ist in meiner DNA.

Daher habe ich mich entschieden, die Möglichkeit zu nutzen und Seite an Seite mit meinen Eltern zu arbeiten. Ich reise viel, komme mit interessanten Menschen in Kontakt, lerne verschiedene Kulturen kennen und ich habe täglich mit Schönheit und Ästhetik zu tun. Dieser Aspekt war sehr wichtig für mich.