India Mahdavi: Königin der Farben

Das Bad ist in drei verschiedenen Farbvarianten designt – welche sind das?

Pistazie, Blaubeere und Erdbeere. Ich verwende die pinke Erdbeerfarbe sehr häufig, normalerweise aber heller. Dieses Mal ist der Ton viel kräftiger und mutiger. Ich wollte etwas Außergewöhnliches kreieren. Pistazie ist eine sehr frische Farbe. Das passt sehr gut in warme Länder, denn sie macht durstig. Und das dunkle Blau ist maskulin. Sie ist für alle, die weder Pink noch Grün mögen.

Sie beschreiben dieses Design auch als eine übrig gebliebene Kindheitserinnerung. Was war Ihr Lieblingsraum als Kind?

Als Kind bin ich sehr oft umgezogen und ich bin mir nicht mehr sicher, welches Zimmer ich am meisten mochte. Mein Lieblingshaus war in Deutschland. Es war wie das Haus der Adams Family, gotisch und mit großem Garten. Ich habe aber eher Erinnerungen an einen Lebensstil, nicht an einen bestimmten Raum. Meine Kindheit war sehr glücklich und dieses Gefühl wollte ich in dem Badezimmer aufleben lassen.