Bioplastik und künstliche Intelligenz: Möbelmacher Kartell wird 70

Kartell hat den Componibili am Salone del Mobile in Bioplastik vorgestellt. Werden in Zukunft alle Produkte aus Bioplastik gefertigt?

Wir arbeiten seit drei Jahren an diesem Material. Der Herstellungsprozess war kompliziert und viel Arbeit. Nun sind wir beinahe dort, wo wir hinwollen. Wir werden das Bio-Plastik wahrscheinlich auch in anderen Produkten einsetzen, aber das bedeutet nicht, dass die Materialien, die wir derzeit verwenden, nicht gut sind.