Alter Platz in Klagenfurt soll zum Denkmal werden

In Österreich gibt es 80 denkmalgeschützte Ensembles, in Kärnten wurden zuletzt jene in Gmünd und Friesach unter Denkmalschutz gestellt. In Wien ist der Bereich innerhalb der Ringstraße denkmalgeschützt, das Otto-Wagner-Spital in Steinhof, der Karl-Marx-Hof und der Zentralfriedhof, um nur einige zu nennen. Die Altstadt und das Stift Klosterneuburg, das Stadtzentrum Melk, das Ensemble Dürnstein – die Denkmalliste in Niederösterreich ist lang.

Wohnen in einem Denkmal

Bauliche Veränderungen sind bei denkmalgeschützten Gebäuden in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt möglich, die Nutzung wird nicht eingeschränkt. Es besteht aber die Verpflichtung zur Erhaltung in ordnungsgemäßen Zustand, Arbeiten im Sinne der Denkmalpflege werden in Österreich gefördert.