Rundgang durch Neu Leopoldau: Der Charme des Alten

Das Gaswerk wurde bereits Ende der 1960er Jahre stillgelegt, danach wurde das Areal industriell genutzt. Sogar heute noch wohnt eine Familie in einem der alten Häuser. 2012 startete dann der Planungsprozess für das neue Viertel. Die Bauträger wurden dabei verpflichtet, gemeinsam eine Freiraumplanung zu machen, sodass es verschiedene Angebote wie Kinderspielplätze und Bereiche für Erwachsene gibt.

Außerdem wird der Stadtteil verkehrsberuhigt. Geparkt wird in mehreren Parkhäusern am Rande des Viertels. „Dadurch haben die Bewohner mehr Freiraum und parkende Autos verbrauchen so gut wie keinen Platz“, sagt Claudia Kurz von der Gbstern.