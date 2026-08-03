Trend Tischtennis - wie gesund das Sport-Comeback wirklich ist

Die Mitgliederzahlen der Hobbyspieler im Österreichischen Tischtennisverband steigen trotz Chaos nach schweren Vorwürfen gegen einen Nachwuchscoach, in den Parks schlagen die Wiener mit Begeisterung auf, in Berlin wird nächtelang durchgespielt und Hollywood drückte Dune-Star Timothée Chalamet den Schläger in die Hand: Tischtennis feiert fulminantes Comeback, in Österreich sogar schon länger als in Hollywood.

Der Sport, den viele als Spiel ihrer Kindheit in Erinnerung haben, hat in Österreich eine große Tradition und gesundheitlich viele Vorteile. „Tischtennis ist ähnlich niederschwellig wie Laufen zu gehen“, lobt Sportmediziner und Unfallchirurg Alexander Mildner im KURIER-Gespräch. Einer der Vorteile sei laut Mildner, dass man schnell reinkommt und mit wenig Übung den Ball im Spiel halten kann. „Es ist nicht so anstrengend, wie zwei Stunden laufen zu gehen oder eine Stunde Krafttraining zu machen.“ Allerdings müsse man zwischen Hobbybereich und Leistungssport unterscheiden. Auf professioneller Ebene seien Matches erschöpfend, der Unterschied zum Hobbysport „gigantisch“. Aber auch als Freizeitspaß betrieben sei Tischtennis eine sehr gute Schulung für die Auge-Hand-Koordination.

Tischtennis trainiert laut dem Mediziner den ganzen Körper. Als Anfänger sei man eher statisch, „aber dann packt einen der Ehrgeiz und man springt dem Ball nach, das ist dann Ganzkörpereinsatz. Tischtennis ist eine der schnellsten Reaktionssportarten, nicht wegen absolut höchster Ballgeschwindigkeit, sondern wegen der extrem kurzen Distanz, die der Ball zurücklegt.“ Viele halten Tischtennis für einen Freizeitsport, sagt Mildner. Tatsächlich ist es aus sportmedizinischer Sicht aber eine hochkomplexe Schnellkraft- und Reaktionssportart. Es ist „Gehirntraining unter Puls“: Ball lesen, Spin erkennen, Position anpassen, Entscheidung treffen, Schlag ausführen – alles muss in Sekundenbruchteilen passieren.

Sport für Körper und Gehirn

Laut neuen Forschungen beugt Tischtennis neuronalem Abbau vor und verzögert den Krankheitsverlauf von Alzheimer und Parkinson, fördert die Konzentration und die Koordination. Tischtennis stimuliert den Hippocampus, der im Hirn für Erinnerungs- und Lernprozesse zuständig ist. Mildner: „Jegliche Bewegung und Koordination von allen Bewegungen geht vom Hirn aus. Das heißt, jedes Training, jede sportliche Betätigung hat einen neurologischen Feedback-Prozess. Wir wissen, dass die Gedächtnisleistung und sämtliche Hirnleistungen durch sportliche Aktivität gesteigert werden. Es ist völlig logisch, dass Tischtennis, das koordinativ ziemlich anspruchsvoll ist, genau solche positiven Nebenwirkungen haben muss.“

Viel sicherer als Tennis

Gleichzeitig ist die Verletzungsgefahr beim Tischtennis im Vergleich zu Tennis sehr gering. Als Sport sei es laut dem Mediziner „gesundheitlich fast ideal“. Das Unfallrisiko ist gering, die koordinativen und kognitiven Anforderungen hoch, die Herz-Kreislauf-Belastung moderat. Wer leistungsorientiert spiele, brauche aber zwingend zusätzliches Athletiktraining, weil es sonst zu Überlastungen an Schulter, Ellenbogen, Knie und Wirbelsäule kommt. „Wer langfristig gesund bleiben möchte, sollte deshalb Technik immer mit gezieltem Kraft- und Stabilisationstraining kombinieren.“

Dynamisches Duo: Tischtennis und Krafttraining

Ex-Tischtennisweltmeister Werner Schlager und der österreichische Nationalspieler Chen Weixing etwa hätten im Fitnessstudio neben Mildners ehemaliger Praxis trainiert. „In weniger intensiven Trainingsphasen, wenn sie nicht technisch trainieren mussten, haben sie intensiv Krafttraining gemacht. Über den Weg des Krafttrainings hat man eine gute Reserve für Spritzigkeit.“ So könne man sich schneller bewegen, schneller drehen. „Speziell durch Gewichtheber-Techniken ist das leicht zu verbessern. Schneller als zum Beispiel durch Ausdauerläufe.“

Originalschläger war eine Pfanne

Zum Ursprung des Tischtennis gibt es mehrere Theorien. Eine besagt, dass die Engländer, weil es draußen am Rasen immer so grauslich nass war, Ende des 19. Jahrhunderts statt zum Schläger zu Pfannen und Büchern gegriffen und über den Esstisch eine Schnur gespannt haben – und schon wurde aus dem Outdoorsport Tennis der Indoorsport Tischtennis. Dafür spricht, dass Tischtennis in England 1874 erstmals schriftlich erwähnt wurde.

Eine weitere Theorie besagt, dass Flim-Flam, wie man den Indoor-Sport damals auch nannte, aus Indien stammt. Wettermäßig macht das ebenfalls viel Sinn, denn mit der Bratpfanne in der Hand kann man auch gut der Hitze entfliehen. Ein Umstand, den der Sportmediziner gerade dieser Tage lobend hervorhebt. „Man kann sich sportlich betätigen, ohne einen Hitzschlag zu bekommen“, das mache Tischtennis zur idealen sportlichen Betätigung, wenn es wie jetzt draußen wieder einmal besonders heiß ist.