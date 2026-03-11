Sexuelle Übergriffe: Tischtennis-Trainer vom Verband geschützt?

Fortsetzung im Skandal um einen Tischtennis-Jugendtrainer: Die Kärntner Landestrainerin Branka Pasalic gibt an, Österreichs Tischtennis-Verband ÖTTV schon vor zwei Jahren über die schweren Vorwürfe gegen einen Jugendtrainer informiert zu haben. Der ÖTTV habe ihr im Mai 2024 daraufhin mitgeteilt, dass sie darüber „nicht reden soll“, wie Pasalic gegenüber dem ORF erklärte.

Auf Nachfrage, ob auf sie Druck ausgeübt wurde, meint Pasalic: „Ich habe ihn gefühlt und gespürt.“

Vorstandssitzung steht an

Der ÖTTV will keinen Maulkorb erteilt haben. Die Causa soll morgen bei einer Vorstandssitzung aufgearbeitet werden.

Der Verband trennte sich nach schweren Vorwürfen vom Nachwuchscoach, in seinem Verein durfte er jedoch bis in diese Woche arbeiten.

Es gilt die Unschuldsvermutung.