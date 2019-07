Sonnengrüße als Balanceakt

Naturerlebnis.

Seit vergangenem Sommer unterrichtet Julia Hofgartner Yoga auch am Wasser, derzeit beim SUP Center an der Neuen Donau. Neben den Yogaklassen samstagvormittags ist auch einmal im Monat eine Abendstunde dabei, bei der der Sonnenuntergang für eine besonders schöne Kulisse sorgt.

Das Naturerlebnis ist das, was den meisten Teilnehmern am besten gefällt: die fließende Bewegung an der frischen Luft, verstärkt durch die Elemente Wasser und Sonne. „Letztens hat eine Kursteilnehmerin gesagt, dass sie sich noch nie so entspannt gefühlt hätte und dass die Bewegung vom Wasser unterhalb und die Sonne auf der Haut so toll seien“, erzählt Hofgartner.