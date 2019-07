Loslassen, um anzukommen

Sich wirklich öffnen.

Und so kommen wir zum letzten Punkt, der Inside Flow von anderen Yogapraktiken unterscheidet. Im „Flow zu sein“ bedeutet schließlich, sich zu öffnen, bei sich zu sein. „Yoga bedeutet Joch, es will also eine Verbindung schaffen zwischen Atem und Bewegung“, so Christa Reidinger. „Bei Inside Flow Yoga kommt Musik als verbindendes Element und damit die Emotion dazu und es ist gesund, mit sich selber in Kontakt zu treten, Gefühle zuzulassen, sich zu spüren. Darin sind viele Menschen nicht mehr gut. Da hakt Inside Flow Yoga ein, obwohl es nicht als Therapie zu verstehen ist.“

Ende der Yogastunde.

Christa Reidinger und die Teilnehmer setzen sich gemütlich auf ihre Matten. „Als ich dieses Lied gehört habe, wurde mir bewusst, wie privilegiert ich bin, weil ich mit meiner Familie einen Ort habe, an den ich zurückkommen kann, was auch immer passiert“, erzählt Christa Reidinger. „Daher widmen wir alle diesen Flow jemandem oder einem Ort, zu dem wir zurückkehren werden.“

Sie drückt den Knopf des grünen MP3-Players. Die erste Zeile des Liedes „Running“ von James Bay erklingt: „When my heart is ready to burst,when the world spins in reverse, I'll keep running to the place where I belong …“ Im Einklang zum Takt hängen die Teilnehmer die Asanas zu einen Flow zusammen – selbst als Zuschauer kann man diesen besonderen Moment mit Händen greifen. In diesem Sinne: Namasté.

PS: Inside Flow Yoga ist für alle geeignet, die die gängigen Asanas beherrschen.