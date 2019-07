Die Mischung macht’s

Dass das Training am besten barfuß absolviert wird, sei für viele noch ungewohnt, aber der Fuß danke es uns. Angesprochen auf die Rückmeldung der Kursteilnehmerinnen meint Schuhajek, dass alle, die es einmal ausprobiert haben, begeistert seien. Man müsse nur ein paar Mal in der Stunde gewesen sein, dann sei alles gar nicht mehr so kompliziert. Kompliziert deshalb, weil die Tanzelemente durchaus eine Choreografie verfolgen, die in der ersten Stunde schwierig zu verfolgen ist.

Zusätzlich zu der Piloxing-Urform unterrichtet Schuhajek auch Piloxing-Barre an der Ballettstange, das zusätzlich den Beckenboden und die Gelenke stärkt, sowie Piloxing-Knock-out, das mit Schuhen trainiert wird, da viele Sport-Drills, Burpees und plyometrische Sprünge vorkommen. Was anstrengend klingt, ist es auch.

Das möchte auch die Trainerin noch einmal betonen: „Es ist Training und wer sich nicht anstrengen will, ist wahrscheinlich nicht gut in Piloxing aufgehoben.“