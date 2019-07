Der Rhythmus des Lebens

Kleine Selbsteinschätzung.

Und damit kehren wir kurz zur Biologie zurück. Tiefes Ein- und Ausatmen optimiert die Sauerstoffzufuhr und den Abtransport des Kohlendioxids. Die Luftaufnahme kann von einem halben Liter auf bis zu vier Liter gesteigert werden. Der Körper ist also besser versorgt, Stress und körperliche Blockaden können vermindert werden.

„Zudem spiegelt Atem Körper, Geist und Seele wieder und ist daher ein wunderbares Eingangstor zur eigenen Psyche“, so Zemanek. „Die Arbeit am Atem kann sehr hilfreich für eine gesunde und stabile Psyche sein.“

Ein Test verrät, wie man atmet. Man setzt sich aufrecht hin und legt die Hand auf den Bauch. Wichtig ist, das Atmen nun nicht zu verändern, sondern so einzuatmen, wie man es immer tut. Hebt sich die Bauchdecke dabei deutlich an, findet die Bauchatmung statt. Ist das nicht der Fall, so atmet man nur in die Brust.

Will man das verändern, so hilft nur eines: sich immer wieder daran erinnern. „In unserem Leben wird es immer Situationen geben, in denen wir den Atem anhalten und uns verspannen. Wesentlich ist, sich seines Atems bewusst zu werden“, sagt Zemanek. „Dann ist es am leichtesten, ihn im Wechselspiel von Bewegung und Ruhe zu erforschen, um so schlussendliche zu einem vitalen persönlichen Atem zu finden.“