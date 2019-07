Das Adrenalin Laufen

Montag 7:30h im Burggarten in Wien

"Laufen bedeutet Freiheit." So animiert Klara Hilpert jeden Montag im Sommer zu ihren morgendlichen Lauftrainings. Sie ist ausgebildete Kindergartenpädagogin und hat einen Abschluss in Innenarchitektur mit Schwerpunkt auf dreidimmensionaler Gestaltung. Laufen und Krafttraining waren für sie schon immer ein perfekter Ausgleich zu Studium und späteren Berufsalltag. Das war schlussendlich auch Anlass, um zusätzlich die Ausbildung zur Health- Fitness- & Personaltrainerin zu machen. Sie ist Private Trainerin bei John Harris am Schillerplatz.