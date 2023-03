Rennen um Menstruationswäsche: Nike lanciert periodenfeste Sporthose

Die Materialinnovation wurde im hauseigenen Labor entwickelt und umfangreich getestet. Offenbar mit eigens dafür hergestelltem künstlichem Menstruationsblut, wie US-Medien berichten. Ihr Debüt feiert sie im April, verarbeitet in der bekannten "Nike One Short". Die Hose wurde im Schritt um die zweilagige Auslaufschutztechnologie ergänzt und wird online sowie im ausgewählten Fachhandel erhältlich sein.

Allerdings handelt es sich bei der "Nike One Leak Protection: Period Short" nicht um eine für den Sport konzipierte Form der Periodenunterwäsche. Stattdessen soll die Sporthose zusätzlich zu den individuell bevorzugten Menstruationsprodukten getragen werden – und so den Auslaufschutz komplettieren.

Rundumkonzept

Die "Nike One Leak Protection: Period Short" wird es laut Vogue in mehreren Farben und in den Größen XS bis XXXXL geben. Für den idealen Tragekomfort während der Tage (viele Frauen leiden während der Periode unter Unterleibskrämpfen, einem Blähbauch oder anderen Beschwerden) wurde das Taillenband verbreitert.

"Ich bin mir sicher, dass viele von uns die Angst vorm Durchbluten und Auslaufen schon einmal erlebt haben", wird Lisa Gibson, Senior Apparel Innovation Project Manager bei Nike und ehemalige Wasserball-Olympionikin, in der Vogue zitiert. "Und das gilt ja nicht nur für die Teenagerjahre, sondern für die gesamte Zeit der Menstruation – die immerhin 40 bis 50 Jahre andauert. Eine Person kann bis zu 500 Perioden haben. Wir wissen also, dass die Periode ein Hindernis für Sport und Bewegung für Teenager und Erwachsene ist – nicht nur körperlich, sondern auch mental und emotional."