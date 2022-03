Sport und Periode: Wie der weibliche Zyklus die Fitness beeinflusst

Was heißt das konkret? Neue Belastungsreize sollten in den ersten zwei Wochen des Zyklus, der so genannten Follikelphase, gesetzt werden. In der zweiten Phase, der Lutealphase, sollten keine neuen Trainingsbelastungen, sondern eine Stabilisierung des Leistungsniveaus sowie die Regeneration im Fokus stehen.

In der Lutealphase weist der weibliche Organismus bereits Zeichen von erhöhtem körperlichen Stress auf. „Der Körper sollte nicht auch noch mit neuen Belastungsreizen konfrontiert und überbeansprucht werden“, erklärt die Athletiktrainerin.

Auch in Studien der Ruhr-Universität in Bonn wurde nachgewiesen, dass Krafttraining in der ersten Zyklushälfte im Vergleich zu Training in der Lutealphase zu einer höheren Zunahme von Muskelkraft führt.