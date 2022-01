Jennifer Lopez zeigt ihre eiserne Fitness-Routine

Ihr muskulöser Körper kommt nicht von ungefähr: Jennifer Lopez trainiert knallhart, um fit zu bleiben. Auf Instagram hat sie in einem Video, das sie im Fitnessstudio zeigt, nun Einblicke in ihre Fitness-Routine gegeben.

So hart trainiert JLo im Fitness-Studio

Die 52-jährige Sängerin und Schauspielerin präsentiert ihre Bauchmuskeln und ihre straffen Arme, während sie in einem schwarzen Sport-BH und Leggins eine Reihe an Übungen macht. JLo verwendet in dem Clip unter anderem Kurzhanteln, stemmt Gewichte an einer Kraftübungs-Maschine, bevor sie mittels umgekehrter Crunches Bauch, Po und Rücken trainiert. Fans zeigen sich begeistert von der Sportlichkeit ihres Idols und bezeichnen Lopez als "Superfrau" und eine Fitness-Inspiration.