Wellenreiter: Die Rüschen sind zurück

von Barbara Zach

Kaum ein Detail verbindet Handwerkskunst, Bewegung und Emotion so selbstverständlich wie die Rüsche. Ursprünglich als aufwendig gearbeiteter Besatz an Krägen und Manschetten ein Zeichen von Wohlstand und gesellschaftlichem Rang, entwickelte sie sich über Jahrhunderte zu einem Sinnbild für Romantik, Opulenz und Weiblichkeit. Immer wieder verschwand sie aus dem Modebild, um in neuen Formen zurückzukehren und den Zeitgeist neu zu interpretieren.

Max Mara ©Hersteller Blumarine ©Hersteller Carolina Herrera ©Hersteller Saint Laurent ©Hersteller Chloe ©Hersteller

Heuer zeigt sich die Rüsche so modern wie lange nicht mehr. Sie löst sich von nostalgischen Klischees und wird zu einem gestalterischen Element, das Silhouetten modelliert, Proportionen verändert und Kleidung eine neue Dynamik verleiht. Psychologisch steht die Rüsche für den Wunsch nach Individualität und emotionalem Ausdruck. Ihre weichen Linien und ihre Bewegung verleihen einem Look Lebendigkeit und machen Kleidung zu einem Erlebnis, das sich mit jedem Schritt verändert.

Givenchy rüscht sogar Schuhe auf. ©Hersteller Bei Diotima ergänzen sich Rüschen und Federn zu einem lebendigen Spiel aus Struktur und Bewegung. ©Hersteller Valentino platziert eine skulpturale Rüsche auf einem schlichten Kleid und macht sie zum Blickfang. ©Hersteller

Die moderne Interpretation Statt dekoratives Beiwerk zu sein, setzt sie Akzente und lenkt den Blick auf Form, Volumen und Material. Kollektionen greifen diesen Gedanken mit skulpturalen Volants, asymmetrischen Linien und fließenden Stoffen auf. Mal erscheinen Rüschen großflächig und architektonisch, mal fein und reduziert, sodass sie die Silhouette subtil betonen.

Stiefelette aus Rauleder von JW Anderson. ©Hersteller Eau de Parfum „La Belle Rosea“ mit blumig, frischen Noten von Jean Paul Gaultier ©Hersteller Tasche aus Raffia und Leder von Zimmermann. ©Hersteller Haarschmuck „Ikat“ von Ibby + Puzz. ©Hersteller Triangel Bralette von Adriana Degreas. ©Hersteller

Besonders spannend wirkt das Zusammenspiel mit klaren Schnitten, puristischen Farben und präzisem Tailoring. So entsteht eine moderne Interpretation, die feminine Codes neu definiert und zeigt, wie zeitgemäß ein historisches Gestaltungselement heute wirken kann.

Tailoring: Tailoring verleiht Rüschen eine neue Modernität. Ein geradliniger Hosenanzug oder ein strukturierter Blazer bilden den perfekten Gegenpol zu den fließenden Volants und sorgen für eine ausgewogene Silhouette. Wer den Look alltagstauglich tragen möchte, setzt auf neutrale Farben und lässt die Rüschen als einziges Statement für sich wirken. ©Hersteller Denim: Ein Rüschentop und eine Jeans ergeben eine Kombination, die den Trend mühelos in den Alltag übersetzt. Während die Rüschen Bewegung und Struktur ins Outfit bringen, sorgt Denim für Ausgewogenheit. Gerade geschnittene oder weit fallende Jeans wirken besonders modern und lassen dem Oberteil die Bühne, ohne den Look überladen erscheinen zu lassen. ©Hersteller Statement: Ein schlichter Feinstrickpullover oder ein klassisches Shirt bringen die ausdrucksstarke Wirkung eines Rüschenrocks perfekt zur Geltung. Der bewusste Kontrast aus reduziertem Oberteil und bewegtem Saum schafft eine ausgewogene Silhouette. Farblich harmonieren neutrale Töne besonders gut und geben dem Rock Raum, seine besondere Struktur wirken zu lassen. ©Chanel

Wie bleiben Rüschen luftig und voluminös? Nach dem Waschen Rüschen nie flach zum Trocknen auslegen. Stattdessen das Kleidungsstück kräftig ausschütteln und auf einem Bügel trocknen lassen. So entfalten sich die Volants durch ihr Eigengewicht fast von selbst und behalten ihre Form. Anschließend genügt meist etwas Dampf, aufwendiges Bügeln ist nicht nötig.

Stylebar Einkleiden wie die Schauspielerin Liya Kebede. Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Liya Kebede, bekannt aus dem Film Wüstenblume, wirkt mit diesem Look souverän und modern. Die feinen Rüschen verleihen der klassischen Hemdbluse eine feminine Note, während die weit geschnittene Hose für zeitlose Eleganz sorgt. ©Getty Images for AMI Paris/Daniele Venturelli/Getty Images

Pumps in Lederoptik mit Schnallenverschluss bei Peek & Cloppenburg ©Hersteller Baumwollhemd mit aufgesetzter Rüsche von Ami Paris ©Hersteller Bundfaltenhose „Cierraiw“ von Inwear bei Zalando ©Hersteller Mini Beuteltasche mit Ziernähten von Zara ©Hersteller Creolen aus vergoldeten Sterlingsilber von D’Argento bei Dorotheum ©Hersteller