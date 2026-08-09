Eine Frau in luftiger Blumenkleidung tanzt mit erhobenem Bein in einem opulent eingerichteten Schlafzimmer.
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Lifestyle

Wellenreiter: Die Rüschen sind zurück

Sie schwingen, fließen und setzen Silhouetten in Bewegung. Mal opulent, mal reduziert setzen Rüschen in dieser Saison ausdrucksstarke Akzente.

09.08.26

von Barbara Zach 

Kaum ein Detail verbindet Handwerkskunst, Bewegung und Emotion so selbstverständlich wie die Rüsche. Ursprünglich als aufwendig gearbeiteter Besatz an Krägen und Manschetten ein Zeichen von Wohlstand und gesellschaftlichem Rang, entwickelte sie sich über Jahrhunderte zu einem Sinnbild für Romantik, Opulenz und Weiblichkeit. Immer wieder verschwand sie aus dem Modebild, um in neuen Formen zurückzukehren und den Zeitgeist neu zu interpretieren.

Model auf dem Laufsteg in beige-grauem Outfit mit voluminösem Rock und schwarzem Haarband.

Max Mara

©Hersteller
Model auf dem Laufsteg in langem, transparentem roten Kleid, flankiert von sitzendem Publikum.

Blumarine 

©Hersteller
Modell läuft über den Laufsteg in einem roten, enganliegenden Kleid mit Rüschen am Saum und hält eine kleine lilafarbene Tasche.

Carolina Herrera 

©Hersteller
Model in gelbem, mehrlagigem Rüschenkleid mit Schmuck auf dem Laufsteg.

Saint Laurent 

©Hersteller
Model auf dem Laufsteg in beigefarbener, mehrlagiger Mode mit langer Jacke und Rüschrock.

Chloe

©Hersteller

Heuer zeigt sich die Rüsche so modern wie lange nicht mehr. Sie löst sich von nostalgischen Klischees und wird zu einem gestalterischen Element, das Silhouetten modelliert, Proportionen verändert und Kleidung eine neue Dynamik verleiht. Psychologisch steht die Rüsche für den Wunsch nach Individualität und emotionalem Ausdruck. Ihre weichen Linien und ihre Bewegung verleihen einem Look Lebendigkeit und machen Kleidung zu einem Erlebnis, das sich mit jedem Schritt verändert.

Nahaufnahme von Beinen in rotem, transparentem Kleid und schwarzen Rüschen-Schuhen auf hellem Boden.

Givenchy rüscht sogar Schuhe auf.

©Hersteller
Nahaufnahme eines Arms mit weißem Blütenarmreif, rotem Oberteil und blauem Rüschenrock.

Bei Diotima ergänzen sich Rüschen und Federn zu einem lebendigen Spiel aus Struktur und Bewegung.

©Hersteller
Frau in schwarzem Kleid mit großem pinken Federapplikationsdetail und langen, glitzernden Ohrringen.

Valentino platziert eine skulpturale Rüsche auf einem schlichten Kleid und macht sie zum Blickfang.

©Hersteller

Die moderne Interpretation 

Statt dekoratives Beiwerk zu sein, setzt sie Akzente und lenkt den Blick auf Form, Volumen und Material. Kollektionen greifen diesen Gedanken mit skulpturalen Volants, asymmetrischen Linien und fließenden Stoffen auf. Mal erscheinen Rüschen großflächig und architektonisch, mal fein und reduziert, sodass sie die Silhouette subtil betonen. 

Brauner Stiefelettenschuh mit Rüschen auf weißem Hintergrund.

Stiefelette aus Rauleder von JW Anderson. 

©Hersteller
Pinke Parfümflasche in Torsoform mit goldenen Rosenverzierungen und Sprühkopf auf weißem Hintergrund.

Eau de Parfum „La Belle Rosea“ mit blumig, frischen Noten von Jean Paul Gaultier

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Bordeauxfarbene, strukturierte Handtasche mit geschwungenem Griff und welligen hellen Zierkanten.

Tasche aus Raffia und Leder von Zimmermann.  

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Schwarzer und goldener Haargummi mit gerüschter Schleife auf weißem Hintergrund.

Haarschmuck „Ikat“ von Ibby + Puzz. 

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Rosa Bikinioberteil mit großen Stoffrosen auf weißem Hintergrund.

Triangel Bralette von Adriana Degreas. 

©Hersteller

Besonders spannend wirkt das Zusammenspiel mit klaren Schnitten, puristischen Farben und präzisem Tailoring. So entsteht eine moderne Interpretation, die feminine Codes neu definiert und zeigt, wie zeitgemäß ein historisches Gestaltungselement heute wirken kann.

Model läuft auf einem Laufsteg in grauem Anzug mit rosa Rüschenbluse und Sonnenbrille.

Tailoring: Tailoring verleiht Rüschen eine neue Modernität. Ein geradliniger Hosenanzug oder ein strukturierter Blazer bilden den perfekten Gegenpol zu den fließenden Volants und sorgen für eine ausgewogene Silhouette. Wer den Look alltagstauglich tragen möchte, setzt auf neutrale Farben und lässt die Rüschen als einziges Statement für sich wirken.

©Hersteller
Model auf dem Laufsteg in gelbem Rüschen-Top und weiten Jeans mit Naturkulisse.

Denim: Ein Rüschentop und eine Jeans ergeben eine Kombination, die den Trend mühelos in den Alltag übersetzt. Während die Rüschen Bewegung und Struktur ins Outfit bringen, sorgt Denim für Ausgewogenheit. Gerade geschnittene oder weit fallende Jeans wirken besonders modern und lassen dem Oberteil die Bühne, ohne den Look überladen erscheinen zu lassen.

©Hersteller
Model läuft auf dem Laufsteg in weißer Bluse und rotem Rüschenrock vor farbigem Hintergrund.

Statement: Ein schlichter Feinstrickpullover oder ein klassisches Shirt bringen die ausdrucksstarke Wirkung eines Rüschenrocks perfekt zur Geltung. Der bewusste Kontrast aus reduziertem Oberteil und bewegtem Saum schafft eine ausgewogene Silhouette. Farblich harmonieren neutrale Töne besonders gut und geben dem Rock Raum, seine besondere Struktur wirken zu lassen.

©Chanel

Wie bleiben Rüschen luftig und voluminös?

Nach dem Waschen Rüschen nie flach zum Trocknen auslegen. Stattdessen das Kleidungsstück kräftig ausschütteln und auf einem Bügel trocknen lassen. So entfalten sich die Volants durch ihr Eigengewicht fast von selbst und behalten ihre Form. Anschließend genügt meist etwas Dampf, aufwendiges Bügeln ist  nicht nötig.

Stylebar 

Einkleiden wie die Schauspielerin Liya Kebede. Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Eine Frau mit kurzem Haar trägt ein gestreiftes Rüschenhemd, eine weite beigefarbene Hose und eine kleine braune Handtasche in einem Park.

Liya Kebede, bekannt aus dem Film Wüstenblume, wirkt mit diesem Look souverän und modern. Die feinen Rüschen verleihen der klassischen Hemdbluse eine feminine Note, während die weit geschnittene Hose für zeitlose Eleganz sorgt.

©Getty Images for AMI Paris/Daniele Venturelli/Getty Images
Brauner Damen-Pumps mit spitzer Kappe, Blockabsatz und Knöchelriiemen auf grauem Hintergrund.

Pumps in Lederoptik mit Schnallenverschluss bei Peek & Cloppenburg

©Hersteller
Hellbeige gestreifte Langarmbluse mit Kragen, Knopfleiste und Rüschenfront.

Baumwollhemd mit aufgesetzter Rüsche von Ami Paris

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Beige, weit geschnittene Anzughose mit Bügelfalten vor weißem Hintergrund.

Bundfaltenhose „Cierraiw“ von Inwear bei Zalando

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Braune Handtasche mit V-förmiger Vorderseite und kurzem Henkel auf hellem Hintergrund.

Mini Beuteltasche mit Ziernähten von Zara

©Hersteller
Zwei goldene Creolen mit mehreren schlanken Reifen auf weißem Hintergrund.

Creolen aus vergoldeten Sterlingsilber von D’Argento bei Dorotheum

©Hersteller

So geht’s: 

Die Kombination aus Rüschen und Tailoring wirkt besonders modern, wenn die Farbpalette ruhig bleibt. Eine klassische Anzughose, schlichte Accessoires und zeitlose Pumps lassen die Rüschenbluse zum Blickfang werden, ohne den Look zu überladen.

(kurier.at)  |  Stand:

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