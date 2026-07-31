Zendaya sorgt in einem ausgefallenen Jacquemus-Look mit Cut-outs (= Ausschnitte, die Hautpartien hervorblitzen lassen) für den modernsten Auftritt.
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Trendfarbe

Trendfarbe Weiß: Die besten Outfits und Styling-Ideen

Weiß ist heiß. Oder megacool. Oder beides.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

31.07.26

Im Sommer suche ich eigentlich nicht nach Trends. Ich suche aber immer nach dem perfekten Weiß. Nicht mehr, weniger aber auch nicht. Das blütenweiße Shirt, das immer funktioniert. Die lässig weite Leinenhose, die zu allem passt. Ein schlichtes „Shiftdress“-Kleid (siehe Trend 1, re.), das aussieht, als wäre es aus Jackie Kennedys Kleiderschrank.

Weiß ist für mich kein Trend. Es ist die luxuriöseste Form von Understatement. Die Farbe lebt von guten Stoffen und klaren Schnitten. Leinen, Batist, Crêpe oder knackige Baumwollpopeline dagegen sehen selbst dann elegant aus, wenn sie ein bisschen zerknittert sind. Genau diese mühelose Lässigkeit macht den Look aus. Am schönsten wirkt Weiß Ton in Ton. 

Reinweiß neben Creme, Ecru oder Elfenbein, bringt raffinierte Abwechslung ins Outfit und wirkt moderner als ein Look in derselben Nuance. Dazu trage ich am liebsten Goldschmuck, cognacfarbenes Leder oder Tasche und Sonnenhut aus Bast. Mehr braucht Weiß nicht. Im Gegenteil – je weniger Ablenkung, desto stärker die Wirkung.

Für den Strand. Ein simples Sweatshirt, eine kurze Short, cremiges Weiß. Mit seinem reduzierten Zweiteiler zeigt Eres, dass entspannter Chic am Strand keine Extras braucht.

Ein simples Sweatshirt, eine kurze Short, cremiges Weiß. Mit seinem reduzierten Zweiteiler zeigt Eres, dass entspannter Chic am Strand keine Extras braucht.

©Hersteller
Luftige Silhouetten, transparente Organza-Lagen und florale Stickereien prägen die Entwürfe von Cecilie Bahnsen, die immer irgendwie schwebend wirken.

Verspielt romantisch. Luftige Silhouetten, transparente Organza-Lagen und florale Stickereien prägen die Entwürfe von Cecilie Bahnsen, die immer irgendwie schwebend wirken.

©nadine ijewere
Ein leichtes Stricktop trifft auf schmalen Rock

Reduziert auf das Wesentliche: Ein leichtes Stricktop trifft auf schmalen Rock. Unaufgeregt, bequem und vielseitig kombinierbar. Look: Comma.

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Klare Linien, luftiges Leinen und flache Sandalen. Sofie D’Hoore zeigt, dass Zurückhaltung ganz besonders stilvoll sein kann.

Klare Linien, luftiges Leinen und flache Sandalen. Sofie D’Hoore zeigt, dass Zurückhaltung ganz besonders stilvoll sein kann.

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Dresscode Weiß

Weniger Kleid, mehr Accessoires: Zum schlichten Shiftkleid (ärmellose knielange Kleider mit geradem Schnitt ohne Taillennaht) kombiniert Loewe einen XL-Strohhut und eine markante Sonnenbrille. So wird aus einem Klassiker ein moderner Sommerlook. Alles über Mytheresa, Sonnenbrille von Marc Jacobs

©Hersteller

Weis(s)heiten

Nur bei einem Punkt bin ich kompromisslos: Weiß muss strahlen. Grauschleier oder Vergilbung nehmen selbst dem schönsten Kleid das gewünschte Leuchten. Deshalb wandern weiße Lieblingsstücke nach dem Tragen meist direkt in die Wäsche. Und an Weiß-Tagen überlege ich mir zweimal, ob Tomatensauce, Schokoeis oder Kernöl wirklich auf den Speiseplan müssen. Stil hat eben manchmal auch ganz praktische Seiten.

Weiß ist der rote Faden der „Odyssee“-Pressetour: Charlize Theron setzt in Dior auf exquisite Couture, Lupita Nyong’o glänzt im Christian-Cowan-Kleid und Zendaya sorgt in einem ausgefallenen Jacquemus-Look mit Cut-outs (= Ausschnitte, die Hautpartien hervorblitzen lassen) für den modernsten Auftritt.

"The Odyssey" World Premiere - Arrivals

Lupita Nyong’o glänzt im Christian-Cowan-Kleid 

©WireImage/Karwai Tang/Getty Images
"The Odyssey" New York Premiere

Charlize Theron setzt in Dior auf exquisite Couture

©WireImage/Theo Wargo/Getty Images
(kurier.at)  |  Stand:
Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

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