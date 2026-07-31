Trendfarbe Weiß: Die besten Outfits und Styling-Ideen

Im Sommer suche ich eigentlich nicht nach Trends. Ich suche aber immer nach dem perfekten Weiß. Nicht mehr, weniger aber auch nicht. Das blütenweiße Shirt, das immer funktioniert. Die lässig weite Leinenhose, die zu allem passt. Ein schlichtes „Shiftdress“-Kleid (siehe Trend 1, re.), das aussieht, als wäre es aus Jackie Kennedys Kleiderschrank.

Weiß ist für mich kein Trend. Es ist die luxuriöseste Form von Understatement. Die Farbe lebt von guten Stoffen und klaren Schnitten. Leinen, Batist, Crêpe oder knackige Baumwollpopeline dagegen sehen selbst dann elegant aus, wenn sie ein bisschen zerknittert sind. Genau diese mühelose Lässigkeit macht den Look aus. Am schönsten wirkt Weiß Ton in Ton.

Reinweiß neben Creme, Ecru oder Elfenbein, bringt raffinierte Abwechslung ins Outfit und wirkt moderner als ein Look in derselben Nuance. Dazu trage ich am liebsten Goldschmuck, cognacfarbenes Leder oder Tasche und Sonnenhut aus Bast. Mehr braucht Weiß nicht. Im Gegenteil – je weniger Ablenkung, desto stärker die Wirkung.

Ein simples Sweatshirt, eine kurze Short, cremiges Weiß. Mit seinem reduzierten Zweiteiler zeigt Eres, dass entspannter Chic am Strand keine Extras braucht. ©Hersteller Verspielt romantisch. Luftige Silhouetten, transparente Organza-Lagen und florale Stickereien prägen die Entwürfe von Cecilie Bahnsen, die immer irgendwie schwebend wirken. ©nadine ijewere Reduziert auf das Wesentliche: Ein leichtes Stricktop trifft auf schmalen Rock. Unaufgeregt, bequem und vielseitig kombinierbar. Look: Comma. ©Hersteller Klare Linien, luftiges Leinen und flache Sandalen. Sofie D’Hoore zeigt, dass Zurückhaltung ganz besonders stilvoll sein kann. ©Hersteller Weniger Kleid, mehr Accessoires: Zum schlichten Shiftkleid (ärmellose knielange Kleider mit geradem Schnitt ohne Taillennaht) kombiniert Loewe einen XL-Strohhut und eine markante Sonnenbrille. So wird aus einem Klassiker ein moderner Sommerlook. Alles über Mytheresa, Sonnenbrille von Marc Jacobs ©Hersteller

Weis(s)heiten Nur bei einem Punkt bin ich kompromisslos: Weiß muss strahlen. Grauschleier oder Vergilbung nehmen selbst dem schönsten Kleid das gewünschte Leuchten. Deshalb wandern weiße Lieblingsstücke nach dem Tragen meist direkt in die Wäsche. Und an Weiß-Tagen überlege ich mir zweimal, ob Tomatensauce, Schokoeis oder Kernöl wirklich auf den Speiseplan müssen. Stil hat eben manchmal auch ganz praktische Seiten.

Weiß ist der rote Faden der „Odyssee“-Pressetour: Charlize Theron setzt in Dior auf exquisite Couture, Lupita Nyong’o glänzt im Christian-Cowan-Kleid und Zendaya sorgt in einem ausgefallenen Jacquemus-Look mit Cut-outs (= Ausschnitte, die Hautpartien hervorblitzen lassen) für den modernsten Auftritt.