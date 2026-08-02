Schicht für Schicht: Der Schlüssel zu stilvollen Looks

von Barbara Zach

Layering gehört zu den ältesten Gestaltungsprinzipien der Mode und begleitet die Geschichte der Kleidung seit ihren Anfängen. Was einst aus Schutz vor Wetter, Temperatur und Bewegung entstand, entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem gestalterischen Ausdruck von Individualität und Stilbewusstsein. Für diesen Sommer rückt dieses Prinzip erneut in den Mittelpunkt, jedoch mit einer neuen Leichtigkeit. Transparente Stoffe treffen auf präzise Schnitte, fließende Silhouetten auf klare Strukturen. Mehrere Lagen schaffen Tiefe und verleihen selbst reduzierten Looks eine vielschichtige Wirkung.

N°21 ©Hersteller Issey Miyake ©Hersteller Simone Rocha ©Ben Broomfield @photobenphoto/Hersteller Prada ©Hersteller MSGM ©Hersteller

Individueller Auftritt Layering erzählt dabei immer auch etwas über die Persönlichkeit. Die bewusste Kombination verschiedener Materialien, Längen und Proportionen vermittelt Kreativität, Selbstsicherheit und den Wunsch nach einem individuellen Auftritt.

Biker Handschuhe „VLogo“ aus Spitze von Valentino Garavani. ©Hersteller Sonnenbrille „Aly“ von Chloé. ©Hersteller Mules aus Leder von Roger Vivier. ©Hersteller Ring aus 18kt Roségold mit Diamanten von Van Cleef & Arples. ©Hersteller Halskette aus 18kt Gelbgold mit Perlen von K&K Juwelen. ©Hersteller Lipliner „LV Crayon“ in 10 unterschiedlichen Tönen kreiert von Pat Mc Grath von Louis Vuitton Beauté. ©Hersteller Beuteltasche aus Canvas und Korbgeflecht von Jimmy Choo. ©Hersteller Bikini im zweilagigen Design von Oséree. ©Hersteller

Gleichzeitig bietet das Spiel mit Schichten Flexibilität für wechselnde Temperaturen und unterschiedliche Alltagssituationen. Genau diese Verbindung aus Ästhetik und Funktion macht den Trend so zeitgemäß. Kollektionen setzen auf fein abgestimmte Überlagerungen, kontrastierende Texturen und raffinierte Transparenzen, die den Blick lenken, ohne den Look zu überladen. Statt einzelner Statement-Pieces entsteht ein Gesamtbild, das sich aus mehreren Ebenen zusammensetzt und Bewegung sichtbar macht.

Klare Schichten und reduzierte Farben verleihen dem Layering Look von Polo Ralph Lauren eine puristische Note. ©Brand Hermès zeigt, wie unterschiedlichste Schichten zu einem harmonischen und zugleich spannenden Gesamtbild verschmelzen ©Go Runway Etro setzt auf ausdrucksstarke Muster und spannenden Materialkontrast ©Hersteller

Stilspiel Wie stylt man Layerlooks im Alltag? Diese drei Möglichkeiten bieten Inspiration.

Ein Kleid über einer Hose bringt frischen Schwung in die Sommergarderobe. Besonders stimmig wirkt die Kombination, wenn die Silhouetten ausgewogen bleiben und fließende Stoffe auf schmale oder locker fallende Hosen treffen. Tonige Farben lassen den Look ruhiger erscheinen und machen den Trend überraschend vielseitig und alltagstauglich ©Gorunway Eine monochrome Farb-palette bringt Layering besonders schön zur Geltung. Werden mehrere Schichten in ähnlichen Nuancen kombiniert, entsteht ein harmonischer Look mit Tiefe, ohne überladen zu wirken. Unterschiedliche Materialien wie Leinen, Satin oder Organza sorgen für Spannung und verleihen selbst schlichten Outfits eine edle Ausstrahlung. ©Gorunway Mehrere T-Shirts übereinander verleihen selbst schlichten Basics eine neue Wirkung. Besonders harmonisch wirkt der Look, wenn sich Farben oder Saumlängen leicht unterscheiden und jede Schicht sichtbar bleibt. Feine Baumwollqualitäten verhindern, dass das Outfit aufträgt, und machen den Trend auch an warmen Sommertagen angenehm tragbar. ©Hersteller

Layering wird damit zu einer modernen Formsprache, die Wandel, Vielseitigkeit und persönlichen Ausdruck in den Fokus rückt und die Grenzen zwischen Funktion und Mode neu definiert.

Stylebar Katie Holmes, bekannt aus der Fernsehserie Dawson’s Creek, zeigt, wie ein schlichtes Baumwolltanktop als zusätzliche Lage den Mix aus fließendem Satin und glattem Leder ergänzt und dem Layering Look spannende Kontraste verleiht.

©GC Images/Gilbert Carrasquillo/Getty Images