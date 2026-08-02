Eine Frau mit lockigem Haar trägt einen beigen Anzug über einem schwarzen Spitzen-Bustier vor einem dunklen Hintergrund.
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Lifestyle

Schicht für Schicht: Der Schlüssel zu stilvollen Looks

Layering zählt zu den vielseitigsten Stylingtrends des Sommers und eröffnet unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

02.08.26

von Barbara Zach 

Layering gehört zu den ältesten Gestaltungsprinzipien der Mode und begleitet die Geschichte der Kleidung seit ihren Anfängen. Was einst aus Schutz vor Wetter, Temperatur und Bewegung entstand, entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem gestalterischen Ausdruck von Individualität und Stilbewusstsein. Für diesen Sommer rückt dieses Prinzip erneut in den Mittelpunkt, jedoch mit einer neuen Leichtigkeit. Transparente Stoffe treffen auf präzise Schnitte, fließende Silhouetten auf klare Strukturen. Mehrere Lagen schaffen Tiefe und verleihen selbst reduzierten Looks eine vielschichtige Wirkung.

Ein Model präsentiert auf einem Laufsteg ein Outfit aus gepunktetem Kleid, glitzernder Shorts, transparentem Rock und einem über die Schulter gelegten Pullover.

N°21

©Hersteller
Ein Model präsentiert auf einem Laufsteg ein durchsichtiges gelbes Oberteil mit weißer Weste, graue gerippte Hosen mit weitem Saum und eine dunkle Sonnenbrille.

Issey Miyake

©Hersteller
Model läuft auf dem Laufsteg in zartrosa Outfit mit transparenter Hose und hält eine rosa Tasche.

Simone Rocha

©Ben Broomfield @photobenphoto/Hersteller
Ein Model präsentiert auf einem Laufsteg eine dunkle Jacke über einem pfirsichfarbenen Hemd, kombiniert mit einem schwarzen Rock und langen Handschuhen.

Prada

©Hersteller
Model auf dem Laufsteg mit lockigem Haar, Sonnenbrille, gestreiftem Layer-Look und lilafarbener Tasche vor sitzendem Publikum.

MSGM

©Hersteller

Individueller Auftritt 

Layering erzählt dabei immer auch etwas über die Persönlichkeit. Die bewusste Kombination verschiedener Materialien, Längen und Proportionen vermittelt Kreativität, Selbstsicherheit und den Wunsch nach einem individuellen Auftritt

Zwei cremefarbene fingerlose Handschuhe mit schwarzen Rändern auf weißem Hintergrund.

Biker Handschuhe „VLogo“ aus Spitze von Valentino Garavani.

©Hersteller
Große, quadratische Chloé-Sonnenbrille mit hellbraunem Rahmen und verlaufenden Gläsern vor weißem Hintergrund.

Sonnenbrille „Aly“ von Chloé.

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Pastellfarbene Wedge-Pantolette mit rosa, gelbem und lila Lack, offener Ferse und leicht spitzer Spitze.

Mules aus Leder von Roger Vivier.

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Goldener Ring mit Kugelstruktur und weiß funkelnden Steinen.

Ring aus 18kt Roségold mit Diamanten von Van Cleef & Arples.

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Mehrreihige Goldkette mit weißen Perlen.

Halskette aus 18kt Gelbgold mit Perlen von K&K Juwelen. 

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Ein Lippenkonturenstift von Louis Vuitton mit Farbverlauf von Schwarz zu Pink vor schwarzem Hintergrund.

Lipliner „LV Crayon“ in 10 unterschiedlichen Tönen kreiert von Pat Mc Grath von Louis Vuitton Beauté.

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Hellblaue Beuteltasche mit goldfarbenem Rundgriff und cremefarbenem Flechtboden.

Beuteltasche aus Canvas und Korbgeflecht von Jimmy Choo. 

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Glitzernder lila-orangefarbener Bikini mit Bindebändern.

Bikini im zweilagigen Design von Oséree. 

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Gleichzeitig bietet das Spiel mit Schichten Flexibilität für wechselnde Temperaturen und unterschiedliche Alltagssituationen. Genau diese Verbindung aus Ästhetik und Funktion macht den Trend so zeitgemäß. Kollektionen setzen auf fein abgestimmte Überlagerungen, kontrastierende Texturen und raffinierte Transparenzen, die den Blick lenken, ohne den Look zu überladen. Statt einzelner Statement-Pieces entsteht ein Gesamtbild, das sich aus mehreren Ebenen zusammensetzt und Bewegung sichtbar macht. 

Eine Frau mit geflochtenem Haar trägt eine Polo-Sonnenbrille, ein blaues Oberteil, einen dunklen Blazer und auffällige, mehrfarbige Perlenohrringe.

Klare Schichten und reduzierte Farben verleihen dem Layering Look von Polo Ralph Lauren eine puristische Note.

©Brand
Model trägt gemusterten Mantel, rote Bandeau-Top und Shorts mit Gürteln.

Hermès zeigt, wie unterschiedlichste Schichten zu einem harmonischen und zugleich spannenden Gesamtbild verschmelzen

©Go Runway
Eine Person trägt ein gestreiftes Hemd über einem gemusterten Bustier, kombiniert mit einem gehäkelten Schal und einer goldenen Gliederkette.

Etro setzt auf ausdrucksstarke Muster und spannenden Materialkontrast

©Hersteller

Stilspiel 

Wie stylt man Layerlooks im Alltag? Diese drei Möglichkeiten bieten Inspiration.

Ein Model mit schwarzem Kopftuch und ärmellosem Satinkleid läuft mit einer schwarzen Tasche über einen Laufsteg.

Ein Kleid über einer Hose bringt frischen Schwung in die Sommergarderobe. Besonders stimmig wirkt die Kombination, wenn die Silhouetten ausgewogen bleiben und fließende Stoffe auf schmale oder locker fallende Hosen treffen. Tonige Farben lassen den Look ruhiger erscheinen und machen den Trend überraschend vielseitig und alltagstauglich

©Gorunway
Ein Model mit orangefarbener Sonnenbrille präsentiert auf einem Laufsteg ein rotes Oberteil, einen transparenten Rock, Kniestrümpfe und eine Tasche.

Eine monochrome Farb-palette bringt Layering besonders schön zur Geltung. Werden mehrere Schichten in ähnlichen Nuancen kombiniert, entsteht ein harmonischer Look mit Tiefe, ohne überladen zu wirken. Unterschiedliche Materialien wie Leinen, Satin oder Organza sorgen für Spannung und verleihen selbst schlichten Outfits eine edle Ausstrahlung.

©Gorunway
Eine Frau mit kurzem, dunklem Haar trägt ein weißes Tanktop über einem grauen und hellblauen Shirt sowie eine weite, helle Hose vor grauem Hintergrund.

Mehrere T-Shirts übereinander verleihen selbst schlichten Basics eine neue Wirkung. Besonders harmonisch wirkt der Look, wenn sich Farben oder Saumlängen leicht unterscheiden und jede Schicht sichtbar bleibt. Feine Baumwollqualitäten verhindern, dass das Outfit aufträgt, und machen den Trend auch an warmen Sommertagen angenehm tragbar.

©Hersteller

Layering wird damit zu einer modernen Formsprache, die Wandel, Vielseitigkeit und persönlichen Ausdruck in den Fokus rückt und die Grenzen zwischen Funktion und Mode neu definiert.

Stylebar

Katie Holmes, bekannt aus der Fernsehserie Dawson’s Creek, zeigt, wie ein schlichtes Baumwolltanktop als zusätzliche Lage den Mix aus fließendem Satin und glattem Leder ergänzt und dem Layering Look spannende Kontraste verleiht.

Katie Holmes trägt ein helles, seidenartiges Oberteil über einer schwarzen Lederhose und hält eine kleine Tasche in der Hand.
©GC Images/Gilbert Carrasquillo/Getty Images
Zwei lange Ohrstecker mit Farbverlauf aus gelben, rosa und violetten Steinen an silbernen Fassungen.

Ohrschmuck von Swarovski

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Schwarzer transparenter Triangel-BH mit dünnen Trägern.

Trinagle – Bh aus Mesh von Understatement Underwear

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Weiße Clutch mit goldener Verzierung oben auf hellem Hintergrund.

Clutch von Zara

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Weiße Stiefelette mit spitzer Form und schmalem Absatz auf weißem Hintergrund.

Stiefelette von Zign

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Schwarze Hose mit weitem Bein in Lederoptik vor hellgrauem Hintergrund.

Hose in Lederoptik von Boss  bei Peek & Cloppenburg

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Zartrosa Satin-Unterkleid mit schmalen Trägern und weißer Spitzenkante oben und unten.

Slipdress aus Satin mit Spitzenbesatz von Arket

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Ein weißes, geripptes Tanktop von Oysho vor einem hellen Hintergrund.

Tanktop aus Baumwolle von Oysho bei Zalando

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(kurier.at)  |  Stand:

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