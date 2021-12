Im Chat: Was hinter den Abkürzungen in Dating-Apps steckt

Über die Frage „Und? Was suchst du hier?“ sind beim Online-Dating die meisten schon gestolpert. Egal ob auf der Suche nach der wahren Liebe oder Spaß für zwischendurch: Nur wer klar kommuniziert, kann Dating-Flops vermeiden. Auf der Plattform Seeking.com geben die Singles von Anfang an preis, was sie sich von ihrem Partner oder ihrer Partnerin wünschen.

Suche nach Gleichgesinnten

Gängige nationale und internationale Codes erleichtern inzwischen auch auf anderen Dating-Apps das Swipen. Die User beschreiben sich selbst und geben subtil klar, was oder wen sie suchen. Die Suche nach Gleichgesinnten wird einfacher, peinliche Missverständnisse werden noch vor der ersten Nachricht vermieden.

Das bedeuten die geheimnisvollen Abkürzungen:

MBA - Married but Available

MBA steht für "Verheiratet, aber verfügbar". Die Person sucht Spaß neben der Ehe und nichts Festes.

ONS - One Night Stand

Dieser Single ist nicht auf der Suche nach etwas Ernstem, sondern wünscht einen Partner bzw. eine Partnerin für nur eine Nacht, denn ONS ist die Abkürzung für One Night Stand.

Netflix and Chill (Synonym für Sex)

Klingt unschuldig, ist es aber nicht. Bei Netflix and Chill steht Sex statt Serie auf dem Programm.

AB - Absoluter Beginner

Dieser Single ist entweder in sexueller Hinsicht oder im Online-Dating absoluter Anfänger.

DTF - Down to Fuck

Das Match mit der Abkürzung „Down to Fuck“ ist auf ein Abenteuer aus, bei dem es nur um Sex geht.

ASL - Age, Sex, Location

Alter, Geschlecht und aktueller Standort im Schnelldurchlauf: Dieses Match hat keine Zeit für tröpfelnden Smalltalk: Es geht gleich zur Sache.

HoH - Head of Household

Wer keine Lust auf Haushalt hat ist hier richtig. Hinter Head of Household steckt ein leidenschaftlicher Hausmann oder eine Hausfrau.

KiWu - Kinderwunsch

Kein Platz für Missverständnisse: Hinter der Abkürzung KiWu steckt ein Match mit dem Wunsch eine eigene Familie zu gründen.

LZB - Langzeitbeziehung

Dieser Single ist auf der Suche nach etwas Festem und wünscht sich eine Langzeitbeziehung.

BBW - Big Beautiful Woman

Dieser Code kann entweder den eigenen kurvigen Körper oder das ideale Körperbild der gesuchten Partnerin beschreiben.