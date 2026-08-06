Die eigenartige Lust auf Dattel-Duschgel und Zuckerwatte-Parfum

Vanilleeis, gesalzenes Karamell, Pistaziencreme mit Schlag oder fluffiger Marshmallow: Was nach einer Dessertkarte klingt, findet sich gerade vielfach in Drogerien. Gourmand-Düfte boomen, also Parfums, die an essbare Köstlichkeiten erinnern.

Während sich Teenies schon lange in Vanille-Schwaden hüllen, gibt es jetzt neue Interpretationen. Statt picksüßer Zuckerwatte dominieren heute raffinierte Kreationen mit gerösteten Nüssen, warmer Milch, Schlag, Kaffee oder sogar Suppe. Auf Tiktok werden Vanille-Parfums gerade wie Sammlerstücke gehandelt.

Großer Zuwachs

Dass der Trend jedoch weit mehr ist als eine Social-Media-Laune, zeigen die Zahlen. Laut der Marktforschungsfirma Mintel kamen im Vorjahr 24 Prozent mehr neue, von Desserts inspirierte Düfte auf den Markt als im Jahr davor. Die Analysten der Plattform Spate registrierten seit 2023 einen Zuwachs von 170 Prozent bei Google- und Tiktok-Suchanfragen nach Gourmand-Parfums in den USA.

Hinweis darauf, wie rasant sich das Duftgenre vom Nischentrend zum Mainstream entwickelt hat.