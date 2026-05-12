Erziehungstrend „Beta Mum“: Darum ist Loslassen das neue Ideal

Noch vor wenigen Jahren galt die Helikopter-Mutter als Inbegriff moderner Fürsorge: ständig kreisend über dem Kind, jede Gefahr und alle Probleme aus dem Weg räumend. Der Nachwuchs wird gefördert, wo es nur geht. Keine Schwimmstunde ist zu weit und mühsam, kein Geigenunterricht zu teuer - auch wenn die finanziellen Mittel es schwer zulassen.

Jetzt aber gibt es einen neuen Begriff im Rollenverständnis von Müttern: die Beta Mum. Sie ist entspannter, softer, weniger perfektionistisch – und gerade deshalb zum Gegenmodell der erschöpften „Supermum“ geworden.

Die Beta Mum will nicht mehr alles kontrollieren. Stattdessen setzt sie darauf, dass Kinder nicht permanent optimiert werden müssen. Das Schlagwort stammt ursprünglich aus der Internetsprache rund um „Alpha“ und „Beta“ – dominant versus zurückhaltend. Auf die Elternrolle übertragen bedeutet das: weniger Leistungsdenken, weniger Ehrgeiz in der Erziehung.

Tiefkühlpizza statt Instagram-Geburtstage

Sichtbar wird das Phänomen auch auf Tiktok und Instagram. Dort zeigen Mütter bewusst unperfekte Kindergeburtstage, Wäscheberge im Kinderzimmer oder Tiefkühlpizza statt selbstgemachter Bento-Boxen. Unter Hashtags wie „low pressure parenting“ oder „Beta Mum“ wird eine neue Form von Mutterschaft gezeigt: ohne Anspruch auf Perfektion und totale Kontrolle, aber mit emotionaler Innigkeit und Ehrlichkeit.