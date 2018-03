t o p F I T

MÄNNER∙PICKERL Garantiert schmerzfrei: Der Verein „Mann und Gesundheit“ lädt alle Gesundheitsmuffel zum VorsorgeCheck in die PS-geschwängerte Harley-Werkstatt. Box-, Karatetraining und Vorträge über diverse Männerproblemchen entspannen zwischendurch. Tipp: Bucht gleich eine Harley-Probefahrt zur Belohnung dazu. Also, keine Ausreden, meine Herren.

Fischer's Harley-Davidson, Wien 23, 17. März, 14-18 Uhr, Info 01/698 52 52,

www.mann-und-gesundheit.at

www.facebook.com/Maennergesundheit

www.facebook.com/FischersHD

ERLEBNIS∙WANDERUNG Erkennen von blattlosen Bäumen, Fußabdrücken, Vogelstimmen – der Frühling steht schon einladend in den Startlöchern, um unseren Frischlufthunger zu stillen. Tipp: Eine Einkehr in der Buschberghütte macht den Ausflug perfekt.

Naturpark Leiser Berge, Niedersulz/NÖ, 18. März, 10 Uhr,

Anm. unter maiingan@wildnisleben.at

www.facebook.com/wildnislebenteachingfeather

www.facebook.com/naturparkenoe

www.facebook.com/naturpark.leiserberge

Foto: Istockphoto GENUSS∙WEDELN Weinaffinen Skifahrern bietet sich eine süffige Alternative zum Jagatee. In acht Hütten (JoschiHochkar, Schutzhaus-Hochkar, GasthausHochkarhof u.a.) laden NÖ-Winzer (Weingut Malat, Schüller-Genusswerkstatt, Weingut Sighardt Donabaum, Weinhof Waldschuetz, Weingut Toni Bauer u.a.) zur Degustation samt begleitender Regionalkost. Aber langsam trinken, damit alle zielsicher durchs Winzer Race wedeln, bevor die Skier für die Après-Party abgelegt werden.

Hochkar/NÖ, 10. März, ab 10 Uhr,

Tickets im Vorverkauf auf www.oeticket.com

www.facebook.com/Hochkar

www.facebook.com/soschmecktnoe

www.facebook.com/event

GUGA∙HÖ „Guga hö“ heißt auf mostviertlerisch so gut wie „hellwach“. Das sollten Sie auch sein, wenn Sie in aller Herrgottsfrühe dem Ski-Guide durch den frischen Schnee hinterherflitzen wollen. Begrüßung an der Feuerstelle. Auch der Brunch hintennach ist geritzt.

Mostviertler Berge/NÖ, jeden Samstag, bis 24. März

Info 0 74 82/204 44, www.mostviertel.at/guga-hoe

www.facebook.com/oetscher

facebook.com/Hochkar

www.facebook.com/event

www.facebook.com/mostviertel

Foto: NILS KAHLE/Istockphoto VCM∙WINTERLAUFEN Egal, ob grimmig kalt oder frühlingshaft – eine lange Unterhose hilft zur Not, um beim Vorbereitungstraining für den Vienna City Marathon im April fit zu sein. Motivierend: Konditionsabhängig können Sie auch erst während des Laufs zwischen den Distanzen wählen.

Also, gemma’s an ...

Prater Hauptallee, Wien 2, 11. März, 10 Uhr,

Online-Anmeldung unter www.winterlaufserie.at

www.facebook.com/vienna.city.marathon

GOURMET∙IM∙SCHNEE Während die schneeschuhstapfenden Teilnehmer gehörig ins Schwitzen kommen, scheppern schon die Reindln auf der Feldpannalm. Ein deftiges Holzknecht-Gericht überm Lagerfeuer ist die Belohnung für die Plagerei. Der Sennereiführung folgt eine fidele Rodelpartie ins Tal zurück.

Skischulbüro Krainer, Bad Kleinkirchheim/Ktn.,

15. März, 9.30 Uhr,

Anm. 0 42 40/82 12, www.berggeniesser.at

www.badkleinkirchheim.com

www.facebook.com/sportimort

Foto: Albertina

YOGA∙IM∙MUSEUM Um für Kunst aufnahmefähig zu sein, bereitet uns Miss Yoga mit „Vinyasa Flow“-Übungen vor. Fließende Bewegungen gehen in gehaltene über, und die Museumsluft bringt Ruhe in den Atem. Bitte bereits im Yoga-Style erscheinen. Auch für Anfänger.

Musensaal der Albertina, Wien 1, 17. März, 14. April, 8.30-9.45 Uhr, Online-Anm. unter Miss Yoga Sabine Harbich

www.facebook.com/missyoga.at

YOGA∙IM∙KINO Namasté – auf die Matten, liebe Besucher. Das Beislkino ist leergeräumt und lädt ein, den Morgen mit diversen Yogaeinheiten zu starten. Wenn dann alle so richtig entspannt sind, reisen wir zu Bio-Frühstück und dem Film „20th Century Women“.

Cinema Paradiso, St. Pölten/NÖ, 31. März, 9 Uhr,

Anm. unter yoga@cinema-paradiso.at

www.facebook.com/cinemaparadiso.programmkino

www.facebook.com/YogaNuadSanktPoelten

www.facebook.com/suppendesign





BÄREN∙TRAIL A heilige Ruah: Wer auf Urwald steht, muss keine Weltreise tun. Entlang des Vier-Tages-Trekkingweges wandern Naturjunkies vorbei an mächtigen Schluchten, unterirdisch brodelnden Wasserfällen und tiefgrün mit Moos überzogenen Felsen.

Arbesbach, Altmelon und Rappottenstein/NÖ,

Info 0 28 13/76 04, www.baerentrail.at

www.facebook.com/baerentrail.at

www.facebook.com/waldviertel

Foto: angieconscious/pixelio.de k r e a t i v W E R K S T A T T

BROT∙BACK∙KURS Zum österlichen Brauchtum gehören auch traditionelle Rezepte. Eine Handvoll Mehl auf die Arbeitsfläche gestreut und schon fertigen wir Brot, Osterlamm und Pinze. Verkostung gleich vor Ort, denn frisch schmeckt’s immer am besten.

Eat & Meet @Café Wernbacher, Salzburg, 12. & 26. März, 18 Uhr, Anm. 0662/88 10 99,

www.cafewernbacher.at

www.facebook.com/wernbacher

www.facebook.com/eat.meet

FRÜHLINGS∙FEIN Wenn die Natur endlich wieder Farbe anlegt und das Grau hinter sich lässt, nimmt auch die Lust auf frische Vitamine zu. In diesem Workshop brauen wir Lieblingsrezepte der Expertin, wie Kräutertinkturen, Hautstraffendes und sanft entgiftende Heilmittel.

Seminarraum, Wien 9, 24. März, 14-18 Uhr, Anm. kontakt@blattunddorn.at

www.blattunddorn.at

www.facebook.com/blattunddorn

www.facebook.com/event

Foto: cico book/haupt verlag KUNST∙AUS∙BÜCHERN Ausrangiert? Nur nicht zum Altpapier mit ungeliebten oder platzeinnehmenden Schmökern. Die Expertin zeigt Schritt für Schritt, wie daraus Turteltauben, Hortensienblüten oder wuselnde Bienenstöcke entstehen. Wunder-wunderschön!

„Alte Bücher neu in Form“ von Clare Youngs, www.haupt.ch

www.facebook.com/HauptVerlag

Foto: Geoff Dann/Stocker Verlag HÄKEL∙TIERE Einfach zum Liebhaben: Teddys, Haserln oder Hunde – die Autorin stellt 25 ihrer Lieblings-Häkeltiere vor. Anhand der detaillierten Anleitung können auch Häkeleinsteiger zur Nadel greifen. Wetten, Sie möchten dann keines Ihrer herzigen Werke verschenken?

„Kuschelweiche Häkeltiere“ von Emma Brown,

www.stocker-verlag.com

www.facebook.com/Leopold-Stocker-Verlag

Foto: www.stocker-verlag.com KIRIGAMI Schickt der Himmel zu wenig Weiß, lassen wir „Schneeflocken aus Tiermotiven“ tanzen. Bei diesem Mix aus Scherenschnitt und Origami-Falttechnik entstehen Motive von Hirschen bis zum Babyelefanten, nachzumachen anhand dieser 100 Vorlagen für Kinder ab drei und kunstvolle Schnippsler.

„Kirigami“ von Marion T. Nichols,

www.stocker-verlag.com

Foto: Regionales Weinkomitee Weinviertel/Christoph Tilley l a n d L E B E N

WEINVIERTEL∙DAC Was ist hell- bis grüngelb und schmeckt nach würzigem Pfefferl? Ein Veltliner, richtig! Etwa 170 Winzer verlegen das Land in die Stadt und bieten jungen, facettenreichen Weinviertel DAC und gehaltvolle Reserven zur Verkostung an. Lassen wir die Gläser klingen.

Hofburg, Wien 1, 13. März, 15-21 Uhr, www.weinvierteldac.at

www.facebook.com/weinvierteldac

Instagram @weinvierteldac

Foto: von Lieres/Fotolia LIEBSTATT∙SONNTAG Ist der Kirchgang vorbei, erregt weltliche Liebe die Gemüter. Nach altem Brauch verschenkt man hier liebestoll

verzierte Lebkuchenherzen. Spezial: Sonderschifffahrten über den Traunsee oder mit der Nostalgie-Straßenbahn.

Gmunden/OÖ, 11. März, Schiffs-Info 0 76 12/667 00,

Straßenbahn unter www.stern-verkehr.at

www.facebook.com/liebstattsonntag

FREDDY∙MALT Hellblaue Augen, cremefarbenes Fell – der vife, weiße Barockesel liebt Stöckchenspiele. So wurde er darauf trainiert, sich mit Pinsel und Farbe nach Herzenslust auszudrücken. Seine selbst gemalten Kunstwerke sind erwerbbar. Sehen Sie beim Maltraining zu.

Treffpunkt: St. Martins Therme & Lodge, Frauenkirchen/Bgld., diverse Termine, Info 0 21 72/205 00,

www.stmartins.at

www.facebook.com/ThermeBurgenland

www.facebook.com/BurgenlandNeuEntdecken

EULEN∙SPUR Eh klar, im Frühling geht’s nur um ein Thema: die Balz. „Hu, hu, huuuh“ – tönt es in der schaurigen Dämmerung. Möglichst geräuscharm pirschen wir uns durch das knackende Unterholz, um den einladenden Lockgesängen nachzulauschen. Spitzen Sie die Ohren, man lernt nie aus ...

NP Donau-Auen, Eckartsau/NÖ, 10. März, 18-21 Uhr,

Anm. 0 22 12/35 55, www.donauauen.at

www.facebook.com/donauauen

www.facebook.com/BirdLifeOesterreich

Foto: jxfzsy/Getty Images/iStockphoto p a n o R A M A

JA∙ICH∙WILL Ausgestellt: Verliebt, verlobt, verheiratet – damit auch die florale Handschrift für immer im Gedächtnis bleibt, bieten die Meisterfloristinnen ausgewählte Hochzeitsarrangements in zarten Farbverläufen.

Blumengestalten, Wien 6, 16. & 17. März, Info 01/967 13 87,

www.blumengestalten.at

www.facebook.com/blumengestalten

EDEL∙STOFF Lässiger Designertreff heimischer und internationaler Aussteller in Wohlfühlatmosphäre zwischen Vintagemöbeln und DJ-Beschallung.

MARX Halle, Wien 3, 10. & 11. März, www.edelstoff.or.at

www.facebook.com/Designmarkt.Edelstoff

Instagram @designmarkt_edelstoff

TECHNO∙BALL Hier fiedelt kein Orchester, Techno-Mucke bis zum Morgengrauen ist angesagt. Dresscode: je schräger, desto besser. Lässig sind der Styling- und Make-up-Corner (NYX Professional Makeup Austria, Sturmayr-Coiffeure-Am-Graben).

OttakringerBrauerei, Wien 16, 10. März, ab 20 Uhr,

www.technoball.at

www.facebook.com/Technoball

www.instagram.com/technoball_official

TAG∙DER∙OFFENEN∙FLASCHEN Im berstend vollen Kühlschrank stehen über 30 Bierspezialitäten aus aller Welt zum Verkosten bereit. Tipp: Die erworbenen Bier-Jetons können am bereitgestellten Roulette-Tisch von Casinos Salzburg mit Fortunas Beistand vermehrt werden. Weiters: Spezialführungen durch den Verkostungskeller. Prost!

Stiegl-Brauwelt, Sbg., 20. April, ab 17 Uhr, www.stiegl.at

www.facebook.com/Brauwelt

WIENER∙WALZER∙BIM Zum Mitsingen und Schunkeln animiert die musikalische Fahrt in einer historischen Garnitur. Im Vorbeifahren lernen Sie die Wirkungsstätten der Strauss-Dynastie kennen. Führung durchs Strauss-Museum zum Ausklang.

Haltestelle Karlsplatz/Otto-Wagner-Pavillon, Wien 1,

24. März, 14. April, 26. Mai, 16. Juni, 15 Uhr,

Res. 0664/456 12 48, www.wienerwalzerbim.at

www.facebook.com/rentabim

www.facebook.com/museumstraussdynastie

www.facebook.com/event

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne

HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

www.facebook.com/hollyshirt

k u l T O U R

EMILIE∙FLÖGE Theatersolo mit Musik: Hier schwelgen Sie nicht nur in Kunst, sondern haben obendrauf auch noch ein Date mit der geliebten Muse. Nach dem Sektempfang und einem Rundgang durch die Neuaufstellung der Klimt-Sammlung glänzt Maxi Blaha (Bild) als Klimts Liebste.

Oberes Belvedere, Wien 3, 13. März bis 22. Mai, 18.30 Uhr,

Info & Karten 01/795 57-134, www.belvedere.at

www.facebook.com/belvederewien

Foto: Peter Rigaud SACHER∙SAFARI Im Hotel übernachten kann ja wohl jeder, sofern der Zaster im Börsl stimmt. Im Rahmen des Kulinarikfestivals eat & meet kredenzt das Team die einzelnen Menü-Gänge in einer edlen Suite, direkt in der Küche sowie an anderen Überraschungsorten.

Hotel Sacher, Salzburg, 16. März, 19.30 Uhr,

Res. 0662/889 77-23 61, www.sacher.com/sacher-safari

www.facebook.com/hotelsacher

BERNHARD∙AICHNER Ausstellung: Nicht nur Leichen pflastern seinen Weg. Entspannung findet der Krimi-Bestseller-Autor durch meditative Malerei. Er skizziert mit Leidenschaft Körperteile seiner Romanheldin, bedeckt diese in poetischer Wortfarbe bis ein Rausch aus Farbe und Schrift zu einem lyrischen Tatort verschmelzen.

TSV-Galerie, Wien 1, bis 20. April,

www.tsv-galerie.at

www.facebook.com/AICHNERBernhard

www.facebook.com/tsvgalerie

Foto: www.bernhard-aichner.at LITERATUR & WANDERN So ziemlich jeder kennt den ältesten Tiergarten der Welt. Beim heutigen Besuch führt die Zoo-Direktorin persönlich durch das historische Areal. Passend dazu im Anschluss gibt Eva Menasse Auszüge aus ihrem Buch „Tiere für Fortgeschrittene“.

Tiergarten Schönbrunn, Wien 13, 10. März, 14 Uhr,

Karten & Info 0 27 32/728 84, www.literaturundwandern.at

www.facebook.com/zoovienna

www.facebook.com/literaturhausnoe

Foto: Ruth Kaiser/MAN RAY TRUST/Bildrecht, Wien, 2017/18 MAN∙RAY Der Künstler erlangte vor allem durch seine Fotoporträts Berühmtheit. Diese Ausstellung möchte den Besuchern Man Ray als Universal-Künstler vorstellen und richtet ihr Augenmerk auf seine weniger bekannten Werke, wie Gemälde, Collagen und experimentellen Film.

Kunstforum, Wien 1, bis 24. Juni, www.kunstforumwien.at

www.facebook.com/KunstforumWien

www.facebook.com/Man-Ray

Foto: Courtesy of the artist and Gladstone Gallery/New York and Brussels SHIRIN∙NESHAT Die preisgekrönte, iranische Filmemacherin und Fotografin widmet ihre Arbeiten speziell Frauen in muslimisch geprägten Gesellschaften. Die Ausstellung „Frauen in Gesellschaft“ thematisiert die wichtigsten ihrer Werke.

Neue Galerie Graz/Stmk., bis 22. April,

Info 0316/80 17-0, www.museum-joanneum.at

www.facebook.com/Shirin-Neshat

www.facebook.com/UniversalmuseumJoanneum

SUPER∙TRAMPS Es gibt immer einen Weg, nur das Ziel liegt oft verborgen. Bei dieser neuen Tour „Wien – mein giftiger Gürtel“ führt der ehemals obdachlose Ex-Junkie Florian durch die düsteren Gegenden Wiens und lässt an seiner berührenden Lebensgeschichte teilhaben.

Supertramps, Wien, jeden Sa, 14 Uhr,

Anm. 0660/773 43 22, www.supertramps.at/wien-mein-giftiger-guertel

www.facebook.com/supertramps.at

KOSCHERES∙WIEN Schon einmal gefillten Fisch genossen? Bei dieser Lokal-Tour mit einer Vielfalt an Kostproben geben Ihnen die Gourmet-Guides Ezzes in Sachen koscheres Essen und jüdische Traditionen.

GTOUR Genusstouren, Termine nach Vereinbarung, www.gtours.at

www.facebook.com/GTOUR.Genusstouren

Foto: Andrea Loux SINNES∙RAUSCH Nur nicht den Kopf verdrehen lassen: In „Alice verdrehte Welt“ wird das Publikum selbst zum Performer und stößt vom Theaterkeller bis zu den Dachböden auf fantastisch-absurde Objekte von 30 internationalen Künstlern.

OÖ Kulturquartier, Linz, bis 2. April,

www.sinnesrausch.at

www.facebook.com/ooekulturquartier

k i n d e r W E L T

LITERATUR∙FESTIVAL Lesungen, Workshops, Filme, Papiertheater – Literatur für junge LeserInnen ist ein Pflichttermin, nicht nur für Leseratten.

Palais Auersperg, Wien 8, 15. bis 21. März, Info 01/505 03 59,

www.kinderliteraturfestival.at

www.facebook.com/Jugendliteratur

FRAU∙HOLLE Wie ist das nun mit dem Schnee, liebe Kinder? Schneit es wirklich nur kräftig, wenn Goldmarie tüchtig bei den Hausarbeiten hilft? Ab 6 Jahren.

Rabenhof, Wien 3, 15. März bis 27. Mai, www.rabenhoftheater.com

www.facebook.com/RabenhofTheater

SINNES∙ERLEBNIS Welches Getier tummelt sich rund um Bachufer und Wiese? Gummistiefel-Pflicht! Ab 3 Jahren.

Schwarzenbergpark/Neuwaldegg, Wien 17,

17. März, 15 Uhr, Anm. 0650/548 48 21,

www.umweltspuernasen.at

www.facebook.com/umweltspuernasen

PARZIVAL Der Protagonist zieht aus und tauscht sein sicheres Waldversteck gegen die Suche nach dem Gral. Ab 8 Jahren.

Dschungel, Wien 7, bis 13. April, Karten 01/522 07 20-20,

www.dschungelwien.at

www.facebook.com/dschungel.wien

www.facebook.com/plaisiranstalt

FAMILIEN∙SPIELTAG Viel spannender als Handyzocken ist das gemeinsame Spielen. Wählt aus etwa 7.000 Brettspielen zwischen Neuheiten und lieb gewonnenen Klassikern. Ab 4.

wienXtra-Spielebox, Wien 8, 10. März, 14-17 Uhr, www.wienxtra.at

www.facebook.com/spielebox

DIE∙SCHATZTAUCHERIN Mit Omas kleiner Schatulle reist Mia durch die magische Schattenwelt. Nehmt an der Bastelstunde vor der Aufführung teil, liebe Kinder.

Porgy & Bess, Wien 1, 10./17. & 18. März, Infos & Karten 01/523 91 80,

www.heuschreck.at

www.facebook.com/theaterheuschreck/

www.facebook.com/Porgy-Bess

ABENTEUER∙NACHT Nach Abendessen und Theaterschauen führt ihr um Mitternacht ein selbst einstudiertes Stück auf. Übernachtung dann im Schlafsack.

Dschungel, Wien 7, 21. April, Anm. 01/522 07 20-20,

www.dschungelwien.at

www.facebook.com/dschungelwien

CINDERELLA Diese Opernfassung des viel geliebten Märchens entspringt der Feder der talentierten 12-jährigen Geigerin, Pianistin und Komponistin Alma Deutscher.

Studiobühne Walfischgasse, Wien 1, bis 10. Mai, Karten 01/513 15 13,

www.wiener-staatsoper.at

www.facebook.com/wiener.staatsoper

Instagram @wienerstaatsoper

Foto: Rita Newman DAS∙KLEINE∙MEERMÄDCHEN Als der Bursch von seiner Welt erzählt, ist es um die kleine Seejungfer geschehen. Frei nach Hans Christian Andersen. Ab 6 Jahren.

Renaissancetheater, Wien 7, bis 17. März, Karten 01/521 10,

www.tdj.at/das-kleine-meermaedchen

www.facebook.com/Theater-der-Jugend-Wien

DER∙GESTIEFELTE∙KATER Mit einer Blitzgneißer-Idee des klugen Katers eröffnen sich Henry neue Welten und Möglichkeiten. Ab 7 Jahren.

Next Liberty, Graz/Stmk., bis 17. März, Karten 0316/8000,

www.nextliberty.com

www.facebook.com/NextLibertyGraz

DIE∙BIRNE∙GLÜHT Von den zündenden Ideen des Thomas Alva Edison geht euch sicher ein Licht auf. Ab 6.

Theater des Kindes, Linz/OÖ, bis 26. Juni, Karten 0732/605 255,

www.theater-des-kindes.at

www.facebook.com/KinderundErwachsene/

DISASTROUS Jedem Desaster folgt Veränderung mit der Hoffnung auf das Gute. Ein Tanztheater ab 11 Jahren.

Dschungel, Wien 7, bis 27. April,

Karten 01/522 07 20-20, www.dschungelwien.at

www.facebook.com/dschungel.wien

WOLF „Rotkäppchens Entscheidung aus dem Bauch heraus“: Der Geschi