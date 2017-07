k u l T O U R

MURAL∙HARBOR Open-Air Galerie: An die hundert Graffities, teils häuserwandhoch, frischen das grauverwaschene Industriegelände kunstvoll auf. Die Besichtigung erfolgt per geführtem Walk oder mittels einer Bootstour. Crash-Kurs im Nachhinein: Lassen wir die Spraydosen rotieren.

Linzer Hafen/OÖ, diverse Termine

Foto: Andreas Anker SCHLOSS∙VISITE Unter neuer Leitung von Octavian Graf Pilati weht ein frisches Lüfterl durch die ehrwürdigen Schlossgemäuer. Obacht vor den Schlossgeistern, denn neben Konzerten und der Ausstellung öffnet die geführte Tour so manch verschlossene Tür. Tipp: ältester Hundefriedhof im Park zu besichtigen.

Schloss Ruegers ehem. Riegersburg/NÖ, bis Okt.,

MQ∙ART∙NIGHT Die Sommertage vertreiben wir uns mit Faulenzen möglichst nah am Wasser, an den Abenden frönen wir der Kunst. Vor den Führungen stimmt ein prickelnder Sektempfang auf die nette Runde ein.

Leopold Museum, mumok, Kunsthalle, Wien 7, 20. Juli, 17. August, 14. September, 17-21 Uhr

Foto: gelatin Polyethylen WELT∙WUNDER Unterwasser-Kunst: Pack die Badehose ein und tauch ins Wasserbecken ab, denn diese Installation des Künstlerkollektivs Gelatin ist nur im Unterwasserreich zu sehen. Eventuell Taucherbrille aufsetzen.

21er Haus/Skulpturengarten, Wien 3, 14. & 28. Juli, 9. August,

16-20 Uhr

BIBLIOTHEK∙BEI∙NACHT Bibliotheken sind immer ein ruhespendender geistiger Rückzugsort. Die größte Klosterbibliothek der Welt öffnet den barocken Büchersaal nun im Schutze der Nacht.

Benediktinerstift Admont/NÖ, 19. Juli um 22 Uhr, 2./16. August

um 21 Uhr

MUSEUMS∙PICKNICK Für Peter Rosegger war seine bescheidene Hütte „mehr als ein goldener Palast ...“. Bevor der Picknickkorb nach Wunsch gefüllt wird, stimmt uns die Führung „Eierkuchen, Sterz und Grubenkraut“ in appetitlicher Manier ein.

Rosegger-Geburtshaus, Alpl/Stmk., 9./23. Juli, 6./20./27. August,

11 Uhr

Foto: Tom Wolff ALBERT & TINA Nach Büroschluss etwa lockt die aussichtsreiche Bastei zum Chillen unter freiem Himmel. Und mit den Beats von diversen Szene-DJs lassen wir die Sonne ausnahmsweise einmal untergehen.

Tipp: Gratisführung von Monet bis Picasso.

Albertina, Wien 1, 12./19./26. Juli, ab 18 Uhr

Foto: floor mommersteeg SCHMUCKES∙SOMMERFESTIVAL Seit 25 Jahren präsentiert die Galerie Arbeiten junger Künstler der internationalen Schmuckszene. Diesmal eine sommerlich-bunte Auswahl an Broschen, Colliers, Ringskulpturen von Floor Mommersteeg (Bild), Rike Bartels, Alexandra Brachtendorf, Anna Heindl, Alejandra Solar, Margit Jäschke u. a.

Galerie Slavik, Wien 1, bis 29. Juli, Mi-Fr 10-13, 14-18 & Sa 11-17 Uhr,

Foto: Hannes Cunze HOT∙ROD Kultur per Gaspedal: B-Führerschein-Besitzer flitzen in ultracoolen, motorisierten Seifenkistln zu Wiens schönsten Plätzen. Neu ist die Gourmet-Tour mit Stopp im Gasthaus und einer Runde Riesenradfahren.

Hotrod Tour Wien, Wien 1

DESSOUS∙ANNO∙DAZUMAL Oh là là – im Ambiente des historischen Bauernmöbelmuseums werden die Röcke gelüftet und nicht nur Liebestöter, sondern durchaus kesse Reizwäsche aus den vergangenen Jahrhunderten wird gezeigt.

Museum Hirschbach/OÖ, bis 25. Juli,

FANCY∙DIAMONDS Die Jahresausstellung geht der „Magie färbiger Diamanten“ auf den Grund. Abenteuerstimmung kommt vor allem am Schatzgräberfeld auf, wenn, grabend im Schweiße des Angesichts, der erste Amethyst zum Vorschein kommt.

Amethyst Welt Maissau/NÖ, bis 31. Dez.,

Foto: www.menschenbilder-graz.at/Michael Hochfellner MENSCHEN∙BILDER Unter freiem Himmel, auf ausgewählten Stadtplätzen der schönen Mark, stellen steirische Berufsfotografen ihre Motive zum Thema „Menschen“ aus.

Diverse Plätze/Stmk., bis 31. Dezember,

Foto: Lube/Photocase.de k r e a t i v W E R K S T A T T

SENSEN∙KURS Nicht für jedes Wiesenstück ist der Rasenmäher optimal. Kräftig in die Hände spucken und ran an das schneidige Arbeitsgerät – der Sensenlehrer demonstriert, wie a guade Schneid’ und ein meditativer Schwung gelingen. Jause zur Belohnung inbegriffen.

Wiese, Gießhüblerstraße 32, Maria Enzersdorf/NÖ,

15. Juli, 7-13 Uhr

FRISUREN∙BEAUTYS Wenn Zeit und Lust für stundenlanges Anlegen der Haarpracht fehlen, sind wir Damen mit diesem Buch bestens bedient. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl hat man den Dreh für allerlei Frisuren hurtig heraußen. Leseprobe

„5-Minuten-Frisuren für jeden Tag" von Victoria Posa

Foto: AzmanL/Getty Images/Istockphoto COCKTAIL∙KURS Shake it, Honey! Der Barkeeper hat nicht nur den perfekten Schüttelrhythmus intus, sondern auch das Zutatenrepertoire. Also: Zuhören, zusehen und ran an die Flaschen. Tipp: Wer den Abend verlängern möchte, bucht gleich ein Zimmer mit dazu.

ARCOTEL Kaiserwasser, Wien 22, 8. August

Foto: Leopold Stocker Verlag FADEN∙KUNST Schön verwickelt oder gestochen bestickt: Deko-Herzchen, aufgepimpte Nostalgie-Postkarten – mit den Vorlagen und Schablonen können auch Anfänger hurtig ans Werk gehen.

„Fadenkunst" von Lucy Hopping,

EXOTISCH∙KOCHEN Wer noch nie Sri Lanka bereist hat, kann zumindest dessen Kulinarik kennenlernen. Die Küchenchefin lässt neben einer farbenprächtig gerösteten Currymischung obendrein Kokosmilch selbst zubereiten. Und, läuft schon das Wasser im Mund zusammen?

Babette's, Wien 4, 11. Oktober, 18 Uhr,

Foto: Milkos/Getty Images/iStockphoto t o p F I T

GOLDENES∙BALLETT Ran an die Stange und hoch das Bein, meine Damen, denn Alter kennt keine Grenzen, sofern man geschmeidig in Bewegung bleibt. Dieses Special bietet Ballett für Anfängerinnen ab 50 Jahren.

The Boutique Barre Studio, Wien 4, 13. & 20. Juli

WEIN∙GARTEN∙NACHT Für Kurzentschlossene – vom Himmel durch die Welt zum Wein: Im Vollmondschein geht’s zwischen den Rebzeilen des Pulkautales direkt zum Entstehungsort des poetischen Getränks. Dort stoßen wir mit seinem besten Tropfen auf das Wohl der Museun an. Kennt ihr schon Nancys Weintapas?

Seymanns Weinhandwerkerei, Karlsdorf/NÖ, 8. Juli, 18-21 Uhr,

Foto: atelier-neubacher.at VOLLMOND∙WANDERN Am Traminer Wanderweg wurde das Licht eingefangen und zwar von der Künstlerin Tamara Grčić. Ihre mundgeblasenen Glaskugeln, an der Tuffsteinwand verankert, reflektieren Sonnen- wie Mondlicht und verändern die Wahrnehmungsfähigkeit. Leuchtende Aussichten auch beim Abschluss: Grillage am Kirchberg.

Vollmondreich, Marktplatz Klöch/Stmk., 9. Juli, 19-22 Uhr,

Foto: NUP Attersee-Traunsee/Pumberger 50∙SHADES∙OF∙GREEN Aphrodisiaka am Wegesrand: Welche Pflanze gilt als grünes Viagra? Wir lustwandeln durch die Natur auf der Suche nach stimulierenden Pflänzchen. Höhepunkt: Ein tonisierender Ausklang mit Kostproben – von lieblich-zart bis scharf gewürzt.

Treffpunkt: Bierschmiede, Steinbach am Attersee/OÖ,

Foto: Albertina

YOGA∙MEETS∙ART Fit für Schiele: Um für diese hochbegehrte Kunst aufnahmefähig zu sein, bereitet uns Miss Yoga mit „Vinyasa Flow“-Übungen vor. Fließende Bewegungen gehen in gehaltene über, und die Museumsluft bringt Ruhe in den Atem. Bitte bereits im Yoga-Style erscheinen. Auch für Anfänger.

Musensaal der Albertina, Wien 1, 29. Juli, 8.30-9.45 Uhr,

Foto: puhhha/Getty Images/iStockphoto DETOX∙WEEKEND Wenn jeder Fastenvorsatz versagt, gehen wir am besten ins Kloster. Die reduzierte Kost, Ölmassage und Leberheusack fördern den Fett- und Säureabbau. Anfeuerung gibt’s an der Kräuterteebar und auf Kraftplätzen im Freien. Falls das Durchhalten Schwierigkeiten bereitet, kann auch ein Gebet mit den Schwestern Wunder wirken ...

Kurhaus, Bad Mühllacken/OÖ, bis 24. Dezember,

Foto: Getty Images/sandsun/Istockphoto ONLINE∙YOGA Wer verlässt schon gerne bei Hundewetter das warme Heim? Eine neue Online-Plattform lockt mit Videos über Basics bis Yoga-Quickies, um auch zu Hause fit zu bleiben. Für Anfänger und Fortgeschrittene – tja, jetzt haben Sie eine Ausrede weniger. Namasté ...

Foto: Kloesterreich/Stift Seitenstetten l a n d L E B E N

DINNER∙IM∙HOFGARTEN Bitte um Ruhe, wir verlassen nun den Alltag und gönnen uns ein paar Stunden Auszeit im historischen Paradiesgartl. Und nach dem Dinner wär’s kein Wunder, wenn wir die Engerln singen hören ...

Stift Seitenstetten/NÖ, 9. Juli, 19-22 Uhr

Foto: threespeedjones/Getty Images/iStockphoto TIERISCH∙UNTERWEGS Esel und Pony sind im Nu ausflugsfit und für jede Abwechslung zu haben, der Picknickkorb wird für Tier und Mensch befüllt. Mit der Tierpflegerin trotten wir dann über die Wege und Steige des Naturparks und rasten dort, wo’s uns gefällt.

Naturpark Buchenberg, Waidhofen/Ybbs/NÖ, 20. Juli & nach Vereinbarung,

Foto: Ludwig Fahrnberger BERG∙BRUNCH Keine Sorge, nach dem Munterwerden muss keiner meilenweit bergauf hatschen, um bergeweise zu brunchen. Der Sessellift schaukelt uns schnurstracks zum Vorgipfel, auf dem wir mit Nah- und Weitsicht zwischen den Spitzen der Berge die regionalen Schmankerln gustieren. Westerl nicht vergessen!

JoSchi Berghaus, Hochkar/NÖ, 23. Juli, 20. August, 10. September,

24. September, 10.30-13.30 Uhr

TAFELN∙IM∙WEINVIERTEL Man nehme: Ein Plätzchen in der Natur, das unvergessen bleibt, einen endlos langen, exquisit gedeckten Tisch und schon kann der Festschmaus beginnen.

Diverse Orte, Weinviertel/NÖ, bis 25. August,

Foto: Tom Lamm PLÄTTEN∙PICKNICK Venedig am Grundlsee: Bitte Platz nehmen am gedeckten Boots-Tischchen, schon startet der Ruderer die Fahrt mit dem gondelähnlichen Flachholz-Schinakel. Und wenn dann die Sonne ihr Glitzern über den See legt, wünscht man dem Augenblick ein „Verweile doch, du bist so schön“ ...

Seehotel Grundlsee/Stmk.

Foto: Retzer Land/Bartl ALLES∙MÜHLE Erlebnis anno dazumal: Ärmel hochkrempeln, denn wenn die Backstube in der funktionstüchtig renovierten Mühle erst aufgeheizt ist, muss sogar der Teig selbst durchgeknetet werden.

Windmühle, Retz/NÖ, diverse Termine,

p a n o R A M A

OPEN∙AIR∙KINO Hinaus auf die grüne Wiese! Im goldenen Licht des Sternenhimmels ist der Schwerpunkt heuer auf den österreichischen Film gerichtet. Der Gelsenspray im Handtascherl sollte sicherheitshalber nicht fehlen.

Kino im Kesselhaus, Krems/NÖ, bis 23. Juli,

Foto: Adrian Almasan URBAN∙CITY∙GARDEN Nach Büroschluss in den Hotelgarten, und der aufreibende Arbeitstag ist schon vergessen. Zu chilligen Beats vom DJ-Pult gönnen wir uns Streetfood und fruchtig-frische Cocktails.

Beim "City Barbecue" mit chilliger Lounge Musik bereitet der Grillmeister alle Speisen frisch zu - Termine: 6.-9./13.-16./20.-23./27.-30. Juli (Res. 01/711 75-82 18).

Imperial Riding School Renaissance Hotel, Wien 3,

12./19. & 26. Juli, 17-22 Uhr,

Foto: Grand Ferdinand/Königshofer OPEN∙ROOFTOP Wer auf Luxus steht, dem öffnet der Private Club Türen und Augen. Über der elitären Dachterrasse (Bild oben) funkelt der Sternenhimmel im Takt der Ewigkeit, während im Hintergrund chilliger Café del Mar-Sound blubbert. Das Buffet ist eröffnet! Man gönnt sich ja sonst nichts, oder?

Grand Étage im Grand Ferdinand, Wien 1, jeden Di, ab 18 Uhr,

DINNER∙IN∙THE∙SKY Dinner, Wine Tasting oder doch lieber Cocktail-Runde? Wien liegt uns jedenfalls zu Füßen, wenn der Himmelstisch in 50 Metern Höhe gedeckt wird.

Waldsteingartenstraße 128, Wien 2, bis 13. Juli,

Foto: OMU

MARGA&RITA Wer Cocktails und Barflair liebt, ist hier an der richtigen Adresse. Bei diesem neuen "After Work"-Club am Schottentor schütteln und rühren die Profis Kreationen an Margaritas und anderen Cocktails. Neu: Der Schanigarten vor der Bar mit chilligen Sitzgelegenheiten. Eintritt frei!

Omu Bar & Small Eats, Wien 9, jeden Freitag, bis Ende Juli, ab 17 Uhr,

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3

k i n d e r W E L T

ZIRKUS∙SCHULE Akrobat, Jongleur oder doch lieber Dompteur? Die einstudierten Kunststücke führt ihr am Ende dem Publikum vor. Ab 5 Jahren.

DER∙KLEINE∙PRINZ Nach dem Motto „ man sieht nur mit dem Herzen gut“ nimmt euch die freie Theatergruppe teatro mit auf eine Reise durch das vielgelesene Kunstmärchen. Ein Musical für Jung und Alt.

Stadttheater Mödling/NÖ, 20. Juli bis bis 6. August, 18 Uhr,

FAMILIY∙SUMMER Vom Seepferdchen-Polo über Unterwasser-Fotos bis zum Lagerfeuer-Spaß – in den Ferien unterhält die Therme mit einem speziellen Abenteuer-Camp.

Therme Loipersdorf/Stmk., bis 9. September

Foto: Stefan Malzkorn DIE∙SCHÖNE∙UND∙DAS∙BIEST In der Inszenierung des Budapester Operetten- und Musicaltheaters beginnen nicht nur Teekannen zu singen. Erhöre mich, schöne Bell.

Oper, Graz/Stmk., bis 9. Juli

WIENY Mitmach-Lesung im Gras: Wieny macht es sich gemütlich und liest euch aus seinem Buch „Hexe Punschkrapferl und das sagenhafte Wien“ vor.

Stadtpark, Wien 1, 20. Juli & 17./ 31. August,

Foto: Elena Schweitzer/Fotolia PETER∙PAN Interaktives Wandertheater: Lasst euch Flügel wachsen und fliegt mit Peter Pan zu märchenhaft-schönen Plätzen rund um das Schloss.

Schloss Poysbrunn/NÖ, bis 27. August

GUT∙GEBRÜLLT Im Theaterwagen: Das Kinder und Jugendtheater-Ensemble Gut gebrüllt hat diesmal das Horváth-Meisterwerk „Geschichten aus dem Wienerwald“ mit im Gepäck. Regie: Maria Köstlinger. Ab 10 Jahren.

Diverse Spielorte, bis 9. September,

HÖRT∙BEETHOVEN War Beethoven wirklich taub? Macht euch auf eine interaktive Spurensuche rund um das Leben des einzigartigen Komponisten. Ab 5 Jahren.

Beethovenhaus, Baden/NÖ, jeden 1. Sa, 10.30-12 Uhr,

Foto: Thienemann Esslinger Verlag

WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?" von Jan von Holleben,

PUPPEN∙KLEIDUNG Schuhe aus, Patschen an: Nach einer Runde durch die neue Ausstellung „Angezogen!“, könnt ihr nach Herzenslust verschiedene Puppen stylen.

Spielzeug Museum, Salzburg, bis 29. Oktober,

d i e s & d a s

SEITEN∙STARK Spiel, Chat, Frage der Woche etc. - diese Homepage bietet Kindern jeden Menge Antworten auf Fragen rund ums Internet

