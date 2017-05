t o p F I T

YOGA∙FRÜHLING Von Partner- und Pool-Yoga über Sunset-Meditationen bis zu Asanas auf der Plattform neben dem tosenden Wasserfall – unter dem Motto „Atme die Berge“ können Anfänger und Fortgeschrittene aus über 350 Yogaeinheiten wählen.

Gasteinertal/Sbg., 24. Mai bis 5. Juni, Info 0 64 32/33 93-225,

Programm unter www.yoga-gastein.com

www.facebook.com/gasteinurlaub

www.facebook.com/yogaguide

Instagram @visitgastein

INSTA∙BOATING Die Instagramers entern mit dem Finger am Auslöser das 1. Wiener Bootstaxi. Streetart-Motive etwa fangen wir entlang des Donaukanals ein. Im Vorhafen Lobau geht’s dann mit einem Forstmitarbeiter auf Fotopirsch durch die Donau-Auen.

Instagramers Austria @ Bootstaxi/Anlegesteg, Wien 1,

21. Mai, 8.45-14 Uhr, Anm. unter www.bootstaxi2017.eventbrite.de

www.facebook.com/igersaustria

www.facebook.com/bootstaxi

www.instagram.com/igersaustria.at

YOGA∙UNTER∙OBSTBÄUMEN Die sattgrünen Streuobstwiesen strotzen hier vor Obstbäumen. Hier und da begleiten Vogelstimmen unseren Ausflug durch die Natur. Nach diesen Yoga-Übungen und Meditationen gehen wir so geschmeidig nach Hause, wie sich die Äste im Wind wiegen.

Obsthügelland, Scharten/OÖ, 10. Juni & 1. Juli,

Anm. 0699/119 40 968, www.obsthuegelland.at

www.facebook.com/obsthuegelland

Foto: Albertina

YOGA∙MEETS∙ART Fit für Schiele: Um für diese hochbegehrte Kunst aufnahmefähig zu sein, bereitet uns Miss Yoga mit „Vinyasa Flow“-Übungen vor. Fließende Bewegungen gehen in gehaltene über, und die Museumsluft bringt Ruhe in den Atem. Bitte bereits im Yoga-Style erscheinen. Auch für Anfänger.

Musensaal der Albertina, Wien 1, 24. Juni,

29. Juli, 8.30-9.45 Uhr,

Online-Anm. unter www.albertina.at

www.facebook.com/missyoga.at

Foto: puhhha/Getty Images/iStockphoto DETOX∙WEEKEND Wenn jeder Fastenvorsatz versagt, gehen wir am besten ins Kloster. Die reduzierte Kost, Ölmassage und Leberheusack fördern den Fett- und Säureabbau. Anfeuerung gibt’s an der Kräuterteebar und auf Kraftplätzen im Freien. Falls das Durchhalten Schwierigkeiten bereitet, kann auch ein Gebet mit den Schwestern Wunder wirken ...

Kurhaus, Bad Mühllacken/OÖ, bis 24. Dezember,

Do-So, Info & Anm. 0 72 33/72 15, www.tem-zentrum.at

www.facebook.com/kurhausbadmuehllacken

www.facebook.com/Kloesterreich

Foto: Getty Images/sandsun/Istockphoto ONLINE∙YOGA Wer verlässt schon gerne bei Hundewetter das warme Heim? Eine neue Online-Plattform lockt mit Videos über Basics bis Yoga-Quickies, um auch zu Hause fit zu bleiben. Für Anfänger und Fortgeschrittene – tja, jetzt haben Sie eine Ausrede weniger. Namasté ...

Näheres unter 0680/107 71 60, www.simply-yoga.at

www.yogaguide.at

www.facebook.com/yogaloungelinz

www.facebook.com/Yogaguide

Foto: Hannes Cunze k u l T O U R

HOT∙ROD Kultur per Gaspedal: B-Führerschein-Besitzer flitzen in ultracoolen, motorisierten Seifenkistln zu Wiens schönsten Plätzen. Neu ist die Gourmet-Tour mit Stopp im Gasthaus und einer Runde Riesenradfahren.

Hotrod Tour Wien, Wien 1, Res. 0660/630 87 73,

www.hotrod-tour-wien.com

www.facebook.com/hotrodtour.wien

SUNNSEIT∙WILDERER Da Wüdara is los und Sie mittendrin. Nach Gondelfahrt und Wanderung beginnt die ins Jahr 1930 versetzte Theaterei samt historischem 4-Gang-Menü. Gestärkt und den Wilderer am Krawattl startet der gesellige Abstieg im Laternenschein.

Treffpunkt: Restaurant Bar Schulhaus, Söll/Tirol,

27. Mai bis 25. Juni, Info 0 53 33/51 39,

Online-Anm. www.restaurant-bar-schulhaus.at

www.facebook.com/Restaurant-Bar-Schulhaus

Foto: ANDREAS DANZER ANDREAS∙DANZER Wenn der Künstler, Sohn des verstorbenen Liedermachers Georg Danzer, die Natur mit seiner Kamera berührt, beginnt sogar Verblühtes zu leben. In seiner Fotoschau „Einblick in Augenblicke“ entdecken wir die Welt, wie der Künstler sie sieht.

TSV-Galerie, Wien 1, bis 8. Juni, Mo-Fr 14-18 Uhr,

www.tsv-galerie.at

www.facebook.com/ArtistAndreasDanzer

www.facebook.com/tsvgalerie

DESSOUS∙ANNO∙DAZUMAL Oh là là – im Ambiente des historischen Bauernmöbelmuseums werden die Röcke gelüftet und nicht nur Liebestöter, sondern durchaus kesse Reizwäsche aus den vergangenen Jahrhunderten wird gezeigt.

Museum Hirschbach/OÖ, bis 25. Juli,

www.4242.at/museum

www.facebook.com/Bauernmoebelmuseum

Foto: Grand Ferdinand/Königshofer OPEN∙ROOFTOP Wer auf Luxus steht, dem öffnet der Private Club Türen und Augen. Über der elitären Dachterrasse (Bild oben) funkelt der Sternenhimmel im Takt der Ewigkeit, während im Hintergrund chilliger Café del Mar-Sound blubbert. Das Buffet ist eröffnet! Man gönnt sich ja sonst nichts, oder?

Grand Étage im Grand Ferdinand, Wien 1, jeden Di, ab 18 Uhr,

Res. 01/918 80 981, www.grandferdinand.com

FANCY∙DIAMONDS Die Jahresausstellung geht der „Magie färbiger Diamanten“ auf den Grund. Abenteuerstimmung kommt vor allem am Schatzgräberfeld auf, wenn, grabend im Schweiße des Angesichts, der erste Amethyst zum Vorschein kommt.

Amethyst Welt Maissau/NÖ, bis 31. Dez.,

www.amethystwelt.at

www.facebook.com/Amethyst.Welt.Maissau

Foto: www.menschenbilder-graz.at/Michael Hochfellner MENSCHEN∙BILDER Unter freiem Himmel, auf ausgewählten Stadtplätzen der schönen Mark, stellen steirische Berufsfotografen ihre Motive zum Thema „Menschen“ aus.

Diverse Plätze/Stmk., bis 31. Dezember,

www.menschenbilder-graz.at

www.facebook.com/MENSCHENBILDER.Graz

www.facebook.com/atelierjungwirth

www.facebook.com/walterluttenbergerphotography

p a n o R A M A

OLDTIMER∙MESSE Vom Traktor bis zum Maserati – wer zu viel Zaster unterm Kopfpolster hortet, könnte hier einige Scheine loswerden. Teilemarkt und Sonderschauen, wie die Sonderausstellung Citroen SM, 40 Jahre Porsche 928, 50 Jahre NSU RO 80 oder 60 Jahre Puch 500. Ein besonderes Highlight ist die Sonderausstellung "70 Jahre Steyr-Traktoren für Österreich und die Welt".

Messegelände, Tulln/NÖ, 20. & 21. Mai, www.messe-tulln.at

www.facebook.com/messetulln.at

SCHNEIDEREI∙MARKT Textilparadies mit Workshops und Vorträgen: DIY-Junkies und Liebhaber hochwertiger Stoffe gehen dem feinen Faden auf den Grund.

Ottakringer Brauerei, Wien 16, 20. & 21. Mai, www.schneiderei-markt.at

www.facebook.com/schneidereimarkt

Foto: Markus Mainka/Fotolia ZITRUS∙TAGE Raritäten, Verkostung der vielfältigen Früchte, Führungen – und der betörende Duft der Zitrusblüten wirkt subtil auf alle Sinne.

Orangerie Schönbrunn, Wien 13, bis 21. Mai, 10-18 Uhr,

Info 01/512 84 16, www.oegg.or.at

https://www.facebook.com/GartenPflanzen

Foto: omu Bar MAISON∙EXTRA∙DRY Wer Cocktails und Barflair liebt, ist hier an der richtigen Adresse. Bei dieser neuen "After Work Event Reihe" am Schottentor schütteln und rühren die Profis selbst kreierte Cocktails. Und damit wir möglichst lange durchhalten, belebt die neue Frühlings-Sommer-Karte mit vollwertigen Speisen-Kreationen im Tapas Style à la Küchenchef Alexander Royer. Die Plattenteller bearbeiten DJ Fè Vargas und RUUK mit lässigen 80ies Vinyl, chilligen Beats und feinstem Tech-Sound. Eintritt frei!

Omu Bar & Small Eats, Wien 9, jeden Donnerstag, ab 17 Uhr,

www.omu.bar

www.facebook.com/omu.bar

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

www.facebook.com/hollyshirt

Foto: Kindersalon.at k r e a t i v W E R K S T A T T

À∙TABLE Nur nicht verzagen, liebe Kinder. Damit euch ja niemand die Welt mit erhobenem Zeigefinger erklärt, vermittelt euch dieser Workshop auf spielerisch-humorvolle Art und Weise Tischkultur und die nötigen Umgangsformen. Für Kinder von 5-16 Jahren.

Hotel Sacher, Wien 1, 29. & 30. Mai, 15 Uhr,

Online-Anm. www.kindersalon.at

www.facebook.com/kindersalon

Foto: Thomas Unterberger/www.oneshot.at SCHÖN∙GESCHMÜCKT Ringe und Armbänder gibt es tausenderlei, aber hat jemand schon einmal Körperketten oder sogenannte Handchains getragen? Die Schmuckdesignerin Sophie Andersen liebt das Außergewöhnliche und fertigt alles in liebevoller Handarbeit. Und das Beste daran: Für uns öffnet Sie exklusiv ihr Atelier.

Atelier Sandersen, Wien 22, 20. Mai, 13-17 Uhr, Anm. 01/515 55-54,

www.sandersen.com

www.facebook.com/sandersenchains

sophie-andersen @blogspot

Instagram @sandersenchains

CUT & PRINT Figurativ, Lettering oder Fantasy – das Motiv ist einerlei. Da wird geschnitten und gepickt, wenn Schnipselqueen und Schusterjunge zum Papier-Recycling der etwas anderen Art aufrufen. Mittels historischer Handpresse wird das Ganze dann nach Lust und Laune vervielfältigt.

Schusterjunge/Druckwerkstatt, Wien 2, 2./9. Juni,

17-21 Uhr, Anm. [email protected] ,

www.schnipselqueen.at

www.facebook.com/schnipselqueen

Foto: Norbert Svojtka/pixelio.de VOGEL∙FOTOGRAFIE Wie holt man die Vögelchen möglichst nah vor die Linse? „Wer die perfekte Tarnung beherrscht, hat schon halb gewonnen“, weiß der Experte. So heften wir uns mucksmäuschenstill an die Fersen des Vogel-ein-fängers.

Glanz an der Weinstraße, Leutschach/Stmk., 20. Mai,

Anm. 0 34 54/64 82, [email protected], www.boedendorfer.com

www.facebook.com/Naturpark-Südsteiermark

Foto: APA/BARBARA GINDL l a n d L E B E N

NARZISSEN∙FEST Mit Blumen hantieren: Im Vorbereitungstaumel sind g’schickte Helfer zum Stecken der Korso-Figuren heiß begehrt. Hier dürfen die Besucher mitarbeiten. Zur Belohnung gibt’s Gegrilltes, Fassbier und mit Glück den Hauptpreis: zwei Plätze beim Bootskorso.

Mondi-Holiday Hotel, Grundlsee/Stmk., 27. Mai, ab 17 Uhr,

Info 0 36 22/86 66, www.narzissenfest.at

www.facebook.com/Narzissenfest

www.facebook.com/SeeblickhotelGrundlsee

WEIN∙PICKNICK Chillen auf der Kuscheldecke: Eine Mahlzeit im Grünen schmeckt gleich noch einmal so gut. Nachdem wir unser Körberl mit Wienerwald-Schmankerln und Kellerspezialitäten der Winzer befüllt haben, suchen wir uns ein Lieblingsplatzl auf der Parkwiese. Aber, wenn nur ein Tropfen Regen fällt, dann ...

Doblhoffpark, Baden/NÖ, 25. Mai, ab 17 Uhr,

www.weinfestival.at

www.facebook.com/weinfestival.thermenregion

Foto: Tom Lamm PLÄTTEN∙PICKNICK Venedig am Grundlsee: Bitte Platz nehmen am gedeckten Boots-Tischchen, schon startet der Ruderer die Fahrt mit dem gondelähnlichen Flachholz-Schinakel. Und wenn dann die Sonne ihr Glitzern über den See legt, wünscht man dem Augenblick ein „Verweile doch, du bist so schön“ ...

Seehotel Grundlsee/Stmk., Res. 0 36 22/860 44,

www.seehotelgrundlsee.at

www.facebook.com/SeehotelGrundlsee

Foto: Almaje/Getty Images/iStockphoto SONNTAGS∙BRUNCH Das Buffet duftet von Spezialitäten aus dem Vielfaltsgarten. Langschläfer oder Ausflügler können den ganzen Tag im malerischen Schaugarten entspannen. Empfehlenswert ist der geführte Verdauungsrundgang durch die Pflanzenwelt.

Arche Noah, Schiltern/NÖ, 4. Juni, 10-17 Uhr,

Anm. [email protected]

www.arche-noah.at

www.facebook.com/Arche-Noah-Schiltern

Foto: Retzer Land/Bartl ALLES∙MÜHLE Erlebnis anno dazumal: Ärmel hochkrempeln, denn wenn die Backstube in der funktionstüchtig renovierten Mühle erst aufgeheizt ist, muss sogar der Teig selbst durchgeknetet werden.

Windmühle, Retz/NÖ, diverse Termine,

Info & Anm. 0650/310 05 90, www.windmuehle.at

www.facebook.com/retzerwindmuehle

k i n d e r W E L T

FAMILIEN∙FEST Geschichtenerzähler, Figurentheater, Kalligrafie-Workshop – der historische Garten wird zum Spielplatz für Jung und Alt.

Schallaburg/NÖ, 21. Mai, 9-18 Uhr, www.schallaburg.at

www.facebook.com/Schallaburg

Foto: Rita Newman PETER∙PAN „Vertrauen bedeutet, Flügel zu haben“ – also, ihr Fantasiebeseelten: Lasst euch fallen und fliegt mit Peter Pan durch seine Abenteuer. Ab 6 Jahren.

Renaissancetheater, Wien 7, bis 24. Juni, Karten 01/521 10, www.tdj.at

www.facebook.com/Theater-der-Jugend-Wien

BLUMENWIESE∙TO∙GO Nicht traurig sein, liebe Kinder. Wer keinen Garten besitzt, pflanzt sich seine Blumenwiese im Trog zum Mitnehmen.

Salzburg Museum, 20. Mai, 15 Uhr, Anm. 0662/62 08 08-301,

www.salzburgmuseum.at

www.facebook.com/Salzburg.Museum

KRÄHE & BÄR Zwei Freunde tauschen probehalber ihr Leben. Ein preisgekröntes Stück von Martin Baltscheit ab 8 Jahren.

Bronski & Grünberg, Wien 9, 22. Mai, 19./26. Juni, 16.30 Uhr,

Karten 0681/206 74 540, www.bronski-gruenberg.at

www.facebook.com/bronskigruenberg

MUSCHEL∙SUCHE Während die Eltern beim Heurigen chillen, geht ihr auf Muschelsuche im Löss. Als Draufgabe: Würstelgrillen am Lagerfeuer. Yippie!

Treffpunkt: Heuriger Öhlzelt, Feuersbrunn/NÖ,

20. Mai um 16.30 & 21. Mai um 14 Uhr,

Info 0664/570 90 60, www.erlebnis-weinberge.jimdo.com/aktuelles/

SCHLAMM ... oder „Die Katastrophe von Heath Cliff“: Louis Sachars Roman bringt Jugendlichen die Möglichkeiten und Gefahren moderner Wissenschaften näher.

Theater im Zentrum, Wien 1, bis 24. Juni,

Karten 01/521 10, www.tdj.at

www.facebook.com/Theater-der-Jugend-Wien

MÄRCHEN∙WALD Der Winterschlaf ist vorüber. Pünktlich zu Saisonstart dreht der Osterhase auch einige Runden durch den Familienpark.

Märchenwald/Stmk., Info 0 35 83/21 16,

www.maerchenwald.at

www.facebook.com/maerchenwald.steiermark

Foto: Marionettentheater Schloss Schönbrunn, Wien ALADDIN Die Puppen an Fäden erwecken den Orient-Klassiker samt magischem Teppich und Flaschengeist. Ein Musical ab 4 Jahren.

Marionettentheater, Wien 13, 20. Mai, 17. Juni, 16 Uhr,

Karten 01/817 32 47, www.marionettentheater.at/aladdin

www.facebook.com/Marionettentheater-Schloss-Schönbrunn

GEISTER∙KÖNIG In den Gewölben animiert Raimunds Operette „Der Diamant des Geisterkönigs“ zum Mitmachen.

Krypta/Peterskirche, Wien 1, 20. Mai, 4. Juni,

Karten 0680/318 33 11, www.inhoechstentoenen.com

www.facebook.com/inhoechstentoenen

Foto: Thienemann Esslinger Verlag

WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?“ von Jan von Holleben,

www.thienemann-esslinger.de

www.facebook.com/thienemann.esslinger

Instagram @thienemann_esslinger_verlag

PUPPEN∙KLEIDUNG Schuhe aus, Patschen an: Nach einer Runde durch die neue Ausstellung „Angezogen!“, könnt ihr nach Herzenslust verschiedene Puppen stylen.

Spielzeug Museum, Salzburg, bis 29. Oktober,

www.spielzeugmuseum.at

www.facebook.com/Spielzeug.Museum

MIO∙MEIN∙MIO Der Waisenbub Bosse reist in das Land der Ferne. Cool ist auch der mitreißende Soundtrack. Nach Astrid Lindgren.

Landestheater, St. Pölten/NÖ, bis 3. Juni,

Karten 02742/90 80 80 600, www.landestheater.net

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

d i e s & d a s

SEITEN∙STARK Spiel, Chat, Frage der Woche etc. - diese Homepage bietet Kindern jeden Menge Antworten auf Fragen rund ums Internet

www.seitenstark.de

KINDER∙ZEITMASCHINE Von dieser Homepage aus könnt ihr in die Vergangenheit reisen, Wissenswertes für den Geschichte-Unterricht erfragen, Zeiträtsel lösen, eine Ritterburg bauen u. v. m.

www.kinderzeitmaschine.de

GESCHICHTEN zum Vorlesen und Anhören :

www.wunderbare-enkel.de/vorlesegeschichten

www.geschichten-zum-vorlesen.de

www.kinder-geschichte.de