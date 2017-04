Foto: Pixelio k r e a t i v W E R K S T A T T

BLÜTEN∙ZAUBER Rosensirup über Cleopatra-Badesalz – Töchter und Söhne, der Muttertag naht. Und damit ja niemand auf Geschenke vergisst, weiß die Expertin genau, was Mamas so mögen könnten. Ab 15 Jahren.

Blatt & Dorn, Wien 9, 6. Mai, 15-19 Uhr,

Anm. unter [email protected]

www.blattunddorn.at

www.facebook.com/blattunddorn

Foto: Ines Hofbaur GLÜCKS∙STEINE „Zwar nicht in Stein gemeißelt, aber so gut wie“, weiß die Expertin Ines Hofbaur und möchte „dem Guten mehr Gewicht“ verleihen. Mittels Decoupage-Technik aus zartem Papier lernen wir, wie das Verewigen von rosigen Wortbotschaften gelingt.

Raum-Zentrum, Wien 18, 29. April, 15-17 Uhr, Anm. 0664/444 17 84,

www.facebook.com/demGutenmehrGewicht

FASS∙BINDEN Im Rahmen des Traisentaler Weinfrühlings lässt sich der Fassbinder G. Benninger bei der Entstehung eines Barrique-Fasses über die Schultern schauen.

Weingut Kroneder, Langenlois/NÖ, 29. & 30. April,

14-17 Uhr, Info 0664/402 42 93,

www.facebook.com/Fass-und-Bottichmanufaktur-G-Benninger

www.facebook.com/Wein-Wohnen-Kroneder

Foto: Norbert Svojtka/pixelio.de VOGEL∙FOTOGRAFIE Wie holt man die Vögelchen möglichst nah vor die Linse? „Wer die perfekte Tarnung beherrscht, hat schon halb gewonnen“, weiß der Experte. So heften wir uns mucksmäuschenstill an die Fersen des Vogel-ein-fängers.

Glanz an der Weinstraße, Leutschach/Stmk., 6./13. & 20. Mai,

Anm. 0 34 54/64 82, [email protected], www.boedendorfer.com

www.facebook.com/Naturpark-Südsteiermark

GANZ∙VIEL∙WOLLE Wolle, Garne & Zubehör: Häkeln oder stricken ist hier einerlei, soll in diesem Strickcafé bei Kaffee, Kuchen oder Prosecco vor allem der rege Austausch rund ums Handarbeiten zum selbstgemachten Lieblingsobjekt führen. Weiters: Charity-Aktionen, Workshops.

Wollsalon Sunshine Loop, Wien 13, Schließmanngasse 11,

Info 01/290 03 00, www.facebook.com/Wollsalon

Foto: Andreas Kolarik/Hanna Trachten k u l T O U R

DIRNDL∙DESIGN Wieviele Produktionsschritte sind notwendig für ein fesches Dirndl? Im Rahmen des Festivals Hand.Kopf.Werk können die Besucher die Herstellung des aktuellen Trachtenkults in einer kleinen Schau-Werkstatt mitten

in der Auslage verfolgen.

Hanna-Trachten Manufaktur, Salzburg, 9./10. Mai, 11 & 15 Uhr,

Anm. 0664/531 89 54, www.hanna-trachten.at

www.facebook.com/hannatrachten

www.facebook.com/Salzburg.Altstadt

www.instagram.com/hannatrachten

Foto: dorotheum.com GARTEN∙WONNEN Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Von der verwitterten Skulptur bis zur feingliedrigen Eisendraht-Jardinière – Balkonien ruft, und statt mit klapprigen Plastiksesseln kann jeder sein Heim im historischen Shabby Chic-Style aufpeppen.

Dorotheum, Wien 10, Online-Gebote bis 3. Mai,

www.dorotheum.com

www.facebook.com/dorotheum

Foto: Grand Ferdinand/Königshofer OPEN∙ROOFTOP Wer auf Luxus steht, dem öffnet der Private Club Türen und Augen. Über der elitären Dachterrasse (Bild oben) funkelt der Sternenhimmel im Takt der Ewigkeit, während im Hintergrund chilliger Café del Mar-Sound blubbert. Das Buffet ist eröffnet! Man gönnt sich ja sonst nichts, oder?

Grand Étage im Grand Ferdinand, Wien 1, jeden Di, ab 18 Uhr,

Res. 01/918 80 981, www.grandferdinand.com

Foto: Jürgen Preusser JÜRGEN∙PREUSSER Ein Sparten-Kabarett zum Thema Segeln? Ja, gibt es tatsächlich! Der ehemalige KURIER-Sportchef hat sich mit „Abdrift – Kabareee zur See“ als erster und einziger einschlägiger Spaßmacher im deutschsprachigen Raum etabliert. Die Stadtgalerie Mödling gibt sich daher ganz marineblau, wenn der Chronist sagenhafter Törns Anfang Mai Anker wirft. Ahoi!

KulturQuadrat/Stadtgalerie, 3. Mai, 20 Uhr, Karten 0660/823 40 10,

www.stadtgaleriekultur.info

www.facebook.com/dieStadtgalerie

Foto: Moulham Obid TAKE∙FESTIVAL Das Festival for Independent Fashion and Arts bietet nicht nur lässige, zeitgenössische Mode am Catwalk, sondern auch Ausstellungen, Performances und Vorträge. Weiters: Verleihung des Austrian Fashion Awards. Ein Online-Bloggerteam gibt schon vorab Einblicke.

Alte Post/Dominikanerbastei, Wien 1, bis 29. April,

www.take-festival.com

FANCY∙DIAMONDS Die Jahresausstellung geht der „Magie färbiger Diamanten“ auf den Grund. Abenteuerstimmung kommt vor allem am Schatzgräberfeld auf, wenn, grabend im Schweiße des Angesichts, der erste Amethyst zum Vorschein kommt.

Amethyst Welt Maissau/NÖ, bis 31. Dez.,

www.amethystwelt.at

www.facebook.com/Amethyst.Welt.Maissau

Foto: www.menschenbilder-graz.at/Michael Hochfellner MENSCHEN∙BILDER Unter freiem Himmel, auf ausgewählten Stadtplätzen der schönen Mark, stellen steirische Berufsfotografen ihre Motive zum Thema „Menschen“ aus.

Diverse Plätze/Stmk., bis 31. Dezember,

www.menschenbilder-graz.at

www.facebook.com/MENSCHENBILDER.Graz

www.facebook.com/atelierjungwirth

www.facebook.com/walterluttenbergerphotography

Foto: Deklofenak/Getty Images/iStockphoto t o p F I T

GOLF∙CLUB Kennenlernpreise, Flohmarkt, Turnier, Kinder willkommen – unter dem Motto „Ein Golfplatz für alle“ lädt der Naturplatz very british mit ländlicher Mostviertel-Idylle zum Tag der offenen Tür.

Schloss Ernegg, 29. & 30. April, Info 0 74 88/767 70,

www.gcschlossernegg.at

www.facebook.com/GolfclubSchlossErnegg

Foto: Niederösterreich-Werbung/Michael Liebert WANDER∙OPENING Flotte Sohle voraus und den Wanderführern hinterher, Ziel ist der 20-Schilling-Blick, das „Kalte Rinne“-Viadukt. Mit von der Partie ist der flotte Harmonika-Hans, der das Picknick dort oben mit musikalischen Hors d'œuvres begleitet.

Bahnhof Semmering/NÖ, 6. Mai, 9.15 Uhr,

www.wieneralpen.at

www.facebook.com/wieneralpen

Foto: Klaus Ranger CHARITY∙WALK Wir für Umwelt: In Wanderlaune erobern wir mit Naturvermittlern einzigartige Landschaftsgebiete für einen guten Zweck. Dazu: Wandergoodies, Labstellen. Auch eintägige Touren möglich.

Von Haslau an der Donau bis Breitenbrunn am Neusiedler See/NÖ & Bgld., 29. & 30. April, Anm. & Info www.wirfuerumwelt.at

https://www.facebook.com/WirfuerUmwelt/

www.instagram.com/wir_fuer_umwelt

Foto: Albertina YOGA∙MEETS∙ART Fit für Schiele: Um für diese hochbegehrte Kunst aufnahmefähig zu sein, bereitet uns Miss Yoga mit „Vinyasa Flow“-Übungen vor. Fließende Bewegungen gehen in gehaltene über, und die Museumsluft bringt Ruhe in den Atem. Bitte bereits im Yoga-Style erscheinen. Auch für Anfänger.

Musensaal der Albertina, Wien 1, 13. Mai, 24. Juni,

29. Juli, 8.30-9.45 Uhr,

Online-Anm. unter www.albertina.at

www.facebook.com/missyoga.at

Foto: puhhha/Getty Images/iStockphoto DETOX∙WEEKEND Wenn jeder Fastenvorsatz versagt, gehen wir am besten ins Kloster. Die reduzierte Kost, Ölmassage und Leberheusack fördern den Fett- und Säureabbau. Anfeuerung gibt’s an der Kräuterteebar und auf Kraftplätzen im Freien. Falls das Durchhalten Schwierigkeiten bereitet, kann auch ein Gebet mit den Schwestern Wunder wirken ...

Kurhaus, Bad Mühllacken/OÖ, bis 24. Dezember,

Do-So, Info & Anm. 0 72 33/72 15, www.tem-zentrum.at

www.facebook.com/kurhausbadmuehllacken

www.facebook.com/Kloesterreich

Foto: Getty Images/sandsun/Istockphoto ONLINE∙YOGA Wer verlässt schon gerne bei Hundewetter das warme Heim? Eine neue Online-Plattform lockt mit Videos über Basics bis Yoga-Quickies, um auch zu Hause fit zu bleiben. Für Anfänger und Fortgeschrittene – tja, jetzt haben Sie eine Ausrede weniger. Namasté ...

Näheres unter 0680/107 71 60, www.simply-yoga.at

www.yogaguide.at

www.facebook.com/yogaloungelinz

www.facebook.com/Yogaguide

Foto: Lichtstark.com p a n o R A M A

WALPURGIS∙NACHT Sattelt die Besen, die Hexen sind los bei diesem zauberhaften, historischen Burgtreiben. "Die Kälte verschwindet, die Wärme ist nah die Saat sie treibt aus und die Tiere sind da! Legt die Sorgen beiseite, komm als Hex zu uns heute. Singet, tanzet und lacht, alles neu wird gemacht!"

Tipp: Gönnen Sie sich das Ritteressen (29./30. April, 26.Mai) mit Gauklerunterhaltung.

Schloss Rosenburg/NÖ, bis 1. Mai, www.rosenburg.at

www.facebook.com/RenaissanceschlossRosenburg

www.instagram.com/schloss_rosenburg

GARTEN∙FREUDEN Von Pflanzenraritäten bis zum Kunsthandwerk – wer noch Schönes für sein grünes Paradies sucht, wird auf dieser Gartenmesse sicher fündig.

Burg Perchtoldsdorf/NÖ, 5.-7. Mai, www.gartenfreuden.at

www.facebook.com/Gartenfreuden

Foto: omu Bar MAISON∙EXTRA∙DRY Wer Cocktails und Barflair liebt, ist hier an der richtigen Adresse. Bei dieser neuen "After Work Event Reihe" am Schottentor schütteln und rühren die Profis selbst kreierte Cocktails. Und damit wir möglichst lange durchhalten, belebt die neue Frühlings-Sommer-Karte mit vollwertigen Speisen-Kreationen im Tapas Style à la Küchenchef Alexander Royer. Die Plattenteller bearbeiten DJ Fè Vargas und RUUK mit lässigen 80ies Vinyl, chilligen Beats und feinstem Tech-Sound. Eintritt frei!

Omu Bar & Small Eats, Wien 9, jeden Donnerstag, ab 17 Uhr,

www.omu.bar

www.facebook.com/omu.bar

Foto: Getty Images/Vetta/lisegagne HOLLY∙SHIRT Egal, ob für drunter oder drüber, fade Shirts müssen nicht sein. Aber nur nix von der Stange kaufen, Originelles macht Eindruck. Haben Sie ein Lieblingsmotiv oder möchten ein Andenken an Ihren Schatz? Der Profi druckt’s ruckizucki auf T-Shirts etc. und das mit Waschgarantie. Ultracool sind auch selbst gestaltete Handy-Hüllen. Persönlicher ist nur ein Kuss ...

Hollyshirt, Wien 9, Türkenstraße 3, Info 01/310 14 39,

www.hollyshirt.at

www.facebook.com/hollyshirt

Foto: weinfranz.com/Franz Weingartner l a n d L E B E N

TAG∙DES∙MOSTES Frühschoppen, Bauernbuffet, Blütenwanderungen oder Moststraßenrallye – zur Hochblüte der Birnbäume kann jeder nach Belieben in den teilnehmenden Betrieben entlang der Moststraße einkehren.

Moststraße, Mostviertel/NÖ, 30. April, www.mostviertel.at

www.facebook.com/mostviertel

WEIN∙FRÜHLING Wine Fun Tasting – ein Ticket für drei Täler: Über 200 Keller und Weingüter öffnen wieder ihre Pforten zum Weinfrühling mit Verkostungen und Wanderungen. Tipp: Nützen Sie die Shuttle-Dienste, denn auch Radfahrer sind vor Alkotests nicht gefeit.

Traisen-, Krems- und Kamptal/NÖ, 29. & 30. April, www.donau.com

www.facebook.com/donau.niederoesterreich

www.facebook.com/weinfrühling

Foto: istockphoto.com BOTTLE & BEATS Dynamisch schmecken hier nicht nur die Weine der Winzer Ott, Obenaus und Leitameyer. Die g’mischten Platten werden diesmal vom DJ-Pult aus angerichtet, und die Heurigenjause serviert der Food Truck.

Weingut Ott, Reichersdorf/NÖ, 29. April, 20 Uhr,

www.ott-traisental.at

HOF∙FEST Von der Ziegenwanderung bis zum Bauerngolf – der Hof für tiergestützte Therapie ist u. a. aufgrund der aufgehobenen Stallpflicht in Feierlaune. Und Pferde, Hängebauchschwein & Co. sind mit von der Partie.

Hof Schwechatbach, Alland/NÖ, 6. Mai, 9-16 Uhr,

www.hof-schwechatbach.at

Foto: Retzer Land/Bartl ALLES∙MÜHLE Erlebnis anno dazumal: Ärmel hochkrempeln, denn wenn die Backstube in der funktionstüchtig renovierten Mühle erst aufgeheizt ist, muss sogar der Teig selbst durchgeknetet werden. Tipp: Eselspaziergang am 29. April.

Windmühle, Retz/NÖ, diverse Termine,

Info & Anm. 0650/310 05 90, www.windmuehle.at

www.facebook.com/retzerwindmuehle

k i n d e r W E L T

SCHLAMM ... oder „Die Katastrophe von Heath Cliff“: Louis Sachars Roman bringt Jugendlichen die Möglichkeiten und Gefahren moderner Wissenschaften näher.

Theater im Zentrum, Wien 1, bis 24. Juni,

Karten 01/521 10, www.tdj.at

www.facebook.com/Theater-der-Jugend-Wien

SPIELE∙FEST Nichts als Spielerei: Schließt euch z. B. dem Städtespiel „Smart City Hopping“ an, einer Expedition durch Europa.

Rathaus, Wien 1, 2. & 3. Mai, 14-17 Uhr,

www.smartcities.at

MÄRCHEN∙WALD Der Winterschlaf ist vorüber. Pünktlich zu Saisonstart dreht der Osterhase auch einige Runden durch den Familienpark.

Märchenwald/Stmk., Info 0 35 83/21 16,

www.maerchenwald.at

www.facebook.com/maerchenwald.steiermark

Foto: Marionettentheater Schloss Schönbrunn, Wien ALADDIN Die Puppen an Fäden erwecken den Orient-Klassiker samt magischem Teppich und Flaschengeist. Ein Musical ab 4 Jahren.

Marionettentheater, Wien 13, 20. Mai, 17. Juni, 16 Uhr,

Karten 01/817 32 47, www.marionettentheater.at/aladdin

www.facebook.com/Marionettentheater-Schloss-Schönbrunn

ZEICHNEN∙WIE∙SCHIELE In diesem Kunst-Workshop zeichnet ihr Körperstudien. Professionelle Modelle der Kunstuni posieren.

Albertina, Wien 1, 1. & 14. Mai, 13-15.30 Uhr,

Anm. 01/534 83-540, www.albertina.at

www.facebook.com/AlbertinaMuseum

FRANKEN∙STEIN Monster oder Mensch? Achtung, das Laboratorium ist geöffnet und lässt Mary Shelleys schaurig-schöne Gedankenwelt auferstehen. Ab 12 Jahren.

Next Liberty, Graz/Stmk., bis 13. Mai, Karten 0316/8000,

www.nextliberty.com

www.facebook.com/NextLibertyGraz

GEISTER∙KÖNIG In den Gewölben animiert Raimunds Operette „Der Diamant des Geisterkönigs“ zum Mitmachen.

Krypta/Peterskirche, Wien 1, 20. Mai, 4. Juni,

Karten 0680/318 33 11, www.inhoechstentoenen.com

www.facebook.com/inhoechstentoenen

Foto: Thienemann Esslinger Verlag

WWWas? Kindern fallen Fragestellungen ein, da können Erwachsene aufgrund fehlender Fantasie nur staunen. Dieses Buch lüftet Geheimnisse übers Internet, die auch Große g’scheiter machen.

„WWWas?“ von Jan von Holleben,

www.thienemann-esslinger.de

www.facebook.com/thienemann.esslinger

Instagram @thienemann_esslinger_verlag

PUPPEN∙KLEIDUNG Schuhe aus, Patschen an: Nach einer Runde durch die neue Ausstellung „Angezogen!“, könnt ihr nach Herzenslust verschiedene Puppen stylen.

Spielzeug Museum, Salzburg, bis 29. Oktober,

www.spielzeugmuseum.at

www.facebook.com/Spielzeug.Museum

PATRICKS∙TRICK Patricks Bruder wird mit einer Behinderung zur Welt kommen. Aber was ist schon normal? Kristo Šagors preisgekröntes Stück ab 10 Jahren.

Next Liberty, Graz/Stmk., bis 17. Mai,

Karten 0316/8000, www.nextliberty.com

www.facebook.com/NextLibertyGraz

KASPERL∙MÄRCHEN Tri-Tra Trallala: Der Puppenspieler Stefan Gaugusch, bekannt durch Figuren wie Rolf Rüdiger, Confetti und Co, bezaubert mit wunderbaren Kasperl-Geschichten die Sträußelsäle. Kinder, seid ihr alle da? Jaaaa ... Ab 3 Jahren.

Theater in der Josefstadt, Wien 8, div. Termine bis 6. Mai,

Karten 01/427 00-300, www.josefstadt.org

MIO∙MEIN∙MIO Der Waisenbub Bosse reist in das Land der Ferne. Cool ist auch der mitreißende Soundtrack. Nach Astrid Lindgren.

Landestheater, St. Pölten/NÖ, bis 3. Juni,

Karten 02742/90 80 80 600, www.landestheater.net

www.facebook.com/Landestheater.Niederoesterreich

d i e s & d a s

SEITEN∙STARK Spiel, Chat, Frage der Woche etc. - diese Homepage bietet Kindern jeden Menge Antworten auf Fragen rund ums Internet

www.seitenstark.de

KINDER∙ZEITMASCHINE Von dieser Homepage aus könnt ihr in die Vergangenheit reisen, Wissenswertes für den Geschichte-Unterricht erfragen, Zeiträtsel lösen, eine Ritterburg bauen u. v. m.

www.kinderzeitmaschine.de

GESCHICHTEN zum Vorlesen und Anhören :

www.wunderbare-enkel.de/vorlesegeschichten

www.geschichten-zum-vorlesen.de

www.kinder-geschichte.de