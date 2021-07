freizeitTIPPS für die kommende Woche

l a n d L E B E N

GANSL∙EXPRESS Wenn sie schnatternd durchs Gehege watscheln, sind sie mir am liebsten, die Gänse. Wer auf den knusprigen Ganslbraten nicht verzichten möchte, der schließt sich dieser geselligen Nostalgie-Zugfahrt in die Leiser Berge an. Und zum Kehraus sei dann allen ein Verdauungsschnapserl empfohlen. Prost!

Wien Praterstern/ Ernstbrunn retour,

19. November, 17.15 Uhr, Anm. 0660/641 07 05,

www.regiobahn.at